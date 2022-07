Video: En vivo desde Casa Blanca, Biden leyó en el teleprompter una frase que no debía

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, firmó este viernes una orden ejecutiva que apunta a proteger el acceso al aborto y acallar las críticas recibidas por parte de miembros de su partido, que lo acusaron de no actuar con rapidez y urgencia ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que revocó la jurisprudencia del caso Roe vs. Wade, que hace 50 años garantizó el derecho a acceder a ese procedimiento a nivel federal.

Durante el discurso dado luego de la firma del decreto presidencial, el mandatario, al leer el teleprompter, comete un error al leer en voz alta las indicaciones que estaban escritas en la guía.

"El porcentaje de las mujeres que se registran para votar y emiten su voto es consistentemente más alto que el porcentaje de hombres que lo hacen. Fin de la cita. Repite la línea", pronunció Biden, aunque las dos frases finales eran parte de las indicaciones del prompter".

Joe Biden accidentally reads the part on the teleprompter that says "repeat the line" when they wanted him to say the line again lmfao pic.twitter.com/pS3GdXPe5N