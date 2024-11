Vidalín pasó factura a Lacalle: “Dejó toda la estructura que venía del gobierno del FA”

Elecciones 2024

Montevideo Portal

El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, quien cumplirá su cuarto mandato al frente del departamento, cuestionó la elección de Álvaro Delgado de Valeria Ripoll para ser su compañera de fórmula presidencial.

En entrevista realizada por el programa Barbas en remojo (radio Yi de Durazno), el jerarca confesó que no esperaba una diferencia de casi 100.000 votos entre Orsi y Delgado.

Vidalín, que ha tenido en varias oportunidades palabras de elogio hacia Orsi y eso le ha generado críticas de parte de sus compañeros del Partido Nacional, recordó además que “ninguno de los delfines electos por los presidentes en funciones son los que triunfan”.

“Es una mochila. Cuando hay un presidente que ha hecho una muy buena gestión es muy díficil crecer debajo de eso. En este caso tenemos a un presidente que tiene una popularidad tremenda. El otro día todos vimos como se abalanzaban para pedirle fotos y ni había bajado de la camioneta. La situación de Delgado es muy diferente. Quiero mucho a mi amigo Delgado, como también quiero mucho a Yamandú. Con los dos he estado en comunicación luego de las elecciones”, afirmó el intendente.

Sin embargo, recordó que él fue de los primeros en proponer la candidatura de Delgado, cuando el exsecretario de Presidencia “había sido un gran director técnico y la cara más visible” durante la pandemia.

“[Tabaré] Vázquez quiso [Danilo] a Astori y no fue. Sanguinetti quiso a [Enrique] Tarigo y no fue. Hay que ser muy cuidadoso e inteligente. El candidato fue uno de los factores. Aunque tengo un aprecio muy grande por Valeria Ripoll, es una defensora tremenda de los trabajadores municipales, es una señora con mayúscula. Pero no toda la fuerza política de mi partido ni de otros partidos aceptó a Valeria como candidata [a vicepresidenta]”, afirmó.

Y añadió: “El debate, que fue aburrido, era un momento oportuno también para que Delgado, que tiene capacidad de gobernante nacional, se hubiera podido lucir, pero estaba como apagado”.

“En su momento, a mí me hubiera gustado mucho la fórmula Delgado-Laura Raffo. Repito que a Valeria le tengo un montón de afecto, pero ella en Montevideo sacó 5.000 votos. Entiendo que Raffo hubiera sido una muy buena carta”, manifestó.

Vidalín también opinó que Orsi estuvo demasiado “acartonado” durante la campaña, pero el “Yamandú natural” se pudo ver en el acto de festejo del Frente Amplio.

Posteriormente, el intendente cuestionó que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou se “dejó toda la estructura que venía del gobierno del Frente Amplio”.

“Lo único que cambió fue ministro, subsecretario y director de Secretaría. De ahí para abajo nada. Hubo lugares en los que se necesitaba tener gente de confianza y ni siquiera hubo ingresos a la función pública. Hay que tener conducta como la que tenemos acá nosotros, llevar una muy buena administración. Austera, justa, pero también sin hacer proselitismo político tenemos que cuidar y tener compañeros de confianza en los lugares claves”, cuestionó el jefe departamental. Para Vidalín, hubo una falla en ese sentido del propio presidente de la República.

“Hubo un solo ingreso en Durazno”, resumió el intendente.

Montevideo Portal