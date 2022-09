Vidalín, el control de la información y su afán por “matar el hambre” de los periodistas

Política

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds

Desde el año 2000 el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, vive una especie de luna de miel con el poder que logró consolidarlo como un líder político dentro del Partido Nacional y, sobre todo, en el territorio duraznense.

Si bien su recorrido como actor de la política es largo, la primera vez que se sentó en el sillón de intendente fue en el año 2000, luego en 2005, 2015 y 2020. Este, según ha dicho, es su último período y luego se dedicará a otra cosa. “Seguramente a la escritura”, confesó.

Al caminar con Vidalín por las calles de Durazno, se puede ver de primera mano cómo el rol de caudillo está presente a todo momento. En menos de 10 cuadras, por lo menos cinco o seis personas lo paran para saludarlo y en algunas ocasiones hacerle algún pedido especial.

Por ejemplo, suele ayudar a algunas familias “necesitadas” con pasajes a Montevideo porque no tienen los medios para comprarlos. “A veces no se puede, pero bueno, siempre está bueno dar una mano a la gente del pueblo”, afirmó convencido de cada palabra.

José Rizzo, edil por el Frente Amplio en Sarandí del Yi, contó que le gusta usar una expresión para referirse al poder político de Vidalín: “Es un Vidalingrado”. No duda de que el jerarca comunal tiene un control prácticamente total sobre el territorio y “todos bailan a su ritmo”.

El edil del FA aseguró que conoce al caudillo blanco desde hace mucho tiempo y lo define como un “intendente diplomático”. “Vos vas a hablar con él y siempre salís contento. Después, si cumple o no cumple, es otro tema”, agregó.

Parte de su capital político lo construyó con base en la relación que tiene con los medios y periodistas de su departamento, según declararon desde su entorno. Rizzo también fue en el mismo sentido y expresó que es sabido que la intendencia emplea comunicadores, a pesar de que estos siguen ejerciendo la profesión.

Vidalín aseguró que tiene una relación cordial con los medios y reconoció que muchos trabajan incluso en el mismo edificio que él. “En la intendencia pasa que algunos trabajan ahí mismo, entonces los ves y les decís algo”, indicó para describir cómo es ese ida y vuelta.

Reconoció, además, que le gusta “tener el control de la información”, pero aseguró que no es algo buscado, sino que se fue dando a lo largo de los años. En más de una oportunidad habló de que a muchos periodistas del interior les cuesta “llegar a fin de mes”, por lo que no considera como algo negativo que trabajen para el sector público.

“La intendencia les paga por lo que ellos hacen en sus respectivos puestos. Yo no les pago por ser periodistas o trabajar para mí de forma personal”, añadió. “Los periodistas para mantenerse solo con un trabajo, tendrían que pasar hambre. Y esta es una forma de matarles el hambre”, opinó.

Al hablar de su relación con los periodistas, también reconoce que en algunas ocasiones ha tenido “desencuentros” y los ha llamado.

La payasa

El corresponsal de un canal de Montevideo en Durazno contó que en 2019, en el marco de una inundación, muchas familias fueron evacuadas en el gimnasio municipal del barrio Las Higueras.

Al llegar se encontró con una payasa que estaba siendo retirada por la Policía. La mujer se disfrazó con el fin de entretener a los más chicos, pero desde la intendencia duraznense le pidieron que se fuera porque no tenía habilitación.

El periodista hizo la cobertura y una entrevista con ella, en la que contó su versión de los hechos. El informe no gustó en la cúpula municipal y el comunicador recibió la llamada del intendente.

“Me dijo un par de cosas de las que me acuerdo hasta ahora. Fue un hecho aislado, por eso nunca pensé que podía haber una reacción de este tipo”, añadió el comunicador, que actualmente tiene un programa radial y trabaja en la Junta Departamental de Durazno.

Al ser consultado, el intendente respondió: “El tema ahí es que se terminó haciendo un mundo de algo que no era, por un informe del periodista. Por eso lo llamé”.

Marcelo Luján, edil del Partido Colorado, opinó que no entiende cómo Vidalín tiene tanta presencia en los medios. Para el curul, esto es provocado pero el intendente se defendió diciendo que tiene “cuatro intendencias arriba”.

“Ya lo dijo Maradona: ‘La vida es para los vivos’”, lanzó.

El grupo Rielli

El secretario general de Durazno es Domingo Rielli, quien tiene en su poder Canal 7, según la resolución del Poder Ejecutivo emitida el 26 de noviembre de 2013.

El mismo año, su hermano Héctor compró Radio Yi. Ambas operaciones fueron ejecutadas a Lanrod Ltda, propiedad de Tydeo Rodríguez Cardozo, exjefe de Policía del departamento durante el gobierno de Jorge Pachero Areco.

Sin embargo, los hermanos Rielli —Domingo, Héctor y Raúl— poseen en total tres radios y un canal: Radio Durazno, Radio City y Radio Yi, además de Canal 7.

A Vidalín, que su secretario general tenga presencia en el mundo empresarial mediático de su departamento no es algo que le inquiete. Además, aseguró que quien está al mando es la esposa de Rielli.

Uno de los periodistas que trabaja para los Rielli comentó que suelen estar pendientes de lo que se publica y que, además, muchas veces dan órdenes para que se cubran eventos de la intendencia.

Esto “no es que le vaya a cambiar la vida a la gente”, expresó. “Es decir, que yo publique una reunión de Rielli con tres más y Vidalín no me parece que esté del todo mal”, sostuvo el comunicador, que prefirió no ser mencionado.

