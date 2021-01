Vidalín dijo que vio “en ojos” de Lacalle que la vacuna vendrá “antes de lo que se espera”

Política

El intendente de Durazno y presidente del Congreso de Intendentes, Carmelo Vidalín, se reunió este jueves con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en el marco de la reunión entre la mesa del Congreso de Intendentes y el mandatario.

A la salida, el jefe departamental de Durazno destacó que hay una situación "dispar" entre la actuación de Asse y de las mutualistas privadas en el interior del país. "En la mutualista privada hay gente que está en cuarentena y está trabajando. Como presidente del Comité Departamental, yo no soy médico, pero no estoy de acuerdo", afirmó Vidalín.

No obstante, destacó el accionar de los funcionarios de la salud y dijo que "solo tiene palabras de elogio para la gente de la salud". "Totalmente comprometida, la cual debemos apoyar porque son los que están cuidando nuestras vidas", agregó el presidente del Congreso de Intendentes.

Consultado sobre si se habló sobre el tema vacunas, Vidalín respondió: "Claro, el tema de la vacuna siempre está presente", agregando que la vacuna actual que son las medidas sanitarias recomendadas. "Pero hoy tenemos esta vacuna (mostrando el tapabocas). La última vez me lo saqué acá me pegaban en las redes sociales, hoy no. Esta vacuna es la que tenemos hoy, el mantener la distancia física prudente y la higiene", señaló en declaraciones recogidas por Telemundo.

"No obstante eso, nos vamos optimistas porque claro que todos le preguntamos 'presidente cuándo está la vacuna'. Yo soy de los que trabajan en la teoría de la Gestalt y también un poco conductista. Lo vi en sus ojos, lo vi en sus gestos, optimista y, como lo sé un hombre de trabajo realmente comprometido, tengo la certeza de que la vamos a tener antes de lo que nosotros estamos esperando", concluyó.