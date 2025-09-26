Viceministra del Interior sobre eventual regulación del LSD y MDMA: “Hay que analizarlo”

Locales

La viceministra del Interior, Gabriela Valverde, fue consultada este jueves acerca del estado de situación de los mercados ilícitos de drogas y el crimen organizado, cómo eso está impactando en la seguridad pública y sobre qué sustancias estaría de acuerdo en legalizar o regular para combatir el narcotráfico.

En primer lugar, la jerarca comentó que las organizaciones criminales tienen “tentáculos por todos lados”. “El centro es el dinero y los mercados van mutando, y es mucho más sencillo para el mundo delictual organizarse y mutar que para los Estados”, dijo en una entrevista en el programa Quién es quién (Diamante FM).

En cuanto a la comercialización ilegal de drogas, Valverde aseguró que está “de acuerdo” en regular algunos mercados más que en legalizar sustancias. “Hay algunas que regularizaría. Hay una lista de sustancias en las cuales hay que empezar a trabajar”, dijo.

Consultada sobre eso, la subsecretaria nombró el LSD y el MDMA (éxtasis). “Ahí generaría algún tipo de análisis y de estudio. Hay evidencia científica y médica sobre los efectos que puedan ocurrir por cómo se fabrican. Lo estamos analizando”, argumentó.

“Hay que analizarlo. Como representante de la Junta Nacional de Drogas, estamos trabajando, reuniendo más evidencia, conociendo algunos mercados nuevos que se van generando y qué es lo que hace mal a la población en las cantidades que se consumen”, agregó.

En ese sentido, se refirió a la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes que elaboró el Observatorio Uruguayo de Drogas y cuyos resultados fueron divulgados a principios de setiembre.

“En adolescentes jóvenes, donde el consumo de alcohol empieza en una edad más temprana y lo mismo con las bebidas energizantes. Cuando se genera un consumo previo a los 16 años está probado médicamente que genera un terreno más fácil para el consumo de otras drogas y, obviamente, al cerebro le hace peor que alguien que empieza a consumir, de repente, marihuana”, comentó.

