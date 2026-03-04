Locales

Vibras de otoño: hay alerta amarilla por tormentas “puntualmente fuertes”

El Instituto Uruguayo de Meteorología, Inumet, advierte que una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta al país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes.

Por esa razón, la entidad emitió, esta mañana, una alerta de nivel amarillo.

En zonas de tormentas, se podrán registrar lluvias intensas en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.

El área y las localidades afectadas pueden apreciarse con detalle en el siguiente mapa:

Inumet by Montevideo Portal