Internacionales

Viajó 175 km para reconciliarse con su ex, pero al llegar la degolló en público

El registro en video de una brutal agresión machista se hizo viral en las últimas horas. Primero circuló en India, país donde ocurrió el hecho, pero rápidamente trascendió las fronteras de esa populosa nación.

Según informara la televisora india NDTV, el crimen ocurrió el pasado 18 de setiembre en la localidad de Balasore, en el este del país.

Ese día arribó al lugar un hombre llamado Sheikh Amjad, quien había viajado 175 kilómetros desde la ciudad de Cuttack para ver a su esposa y reconciliarse con ella. El informe detalla que ambos seguían casados, pero vivían separados a causa de sus frecuentes disputas.

Cuando Amjad llegó, localizó a su compañera y ambos conversaron. Un video grabado por un transeúnte muestra la notoria incomodidad de la mujer durante el encuentro, así como el momento en el que el sujeto empuña un cuchillo y ataca a la víctima, con la intención de yugularla.

Desesperada, la mujer intenta huir y forcejea con el agresor. Luego, la persona que filmaba se mueve y las imágenes se tornan confusas.

La víctima, cuya identidad no se divulgó, fue trasladada en primera instancia al hospital local. Luego, una vez estabilizada, se la derivó al Colegio Médico y Hospital SCB de Cuttack, donde ingresó en estado crítico.

En cuanto al atacante, fue reducido y retenido por vecinos de la zona, y luego arrestado por la Policía.

LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD





