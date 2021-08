Viajes a Francia: Uruguay ingresó en la lista de países de “zona verde” de covid-19

Internacionales

Uruguay entró este viernes en la lista verde de países de Francia, según informó la embajada de Francia en Montevideo. "Viajar a Francia: Uruguay integra la lista de países de la zona verde", anunció en su página oficial web.

En concreto, y según informan, los viajeros uruguayos que deseen ir país del viejo continente podrán ingresar sin presentar un "motivo imperioso". En concreto, por el status sanitario de nuestro país se aplicaban una serie de medidas sanitarias que los turistas debían aplicar antes de la salida y llegada del territorio francés.

"Las condiciones de entrada en Francia varían en función del país en el que emprenda el viaje y de si está vacunado o no. En todos los casos se aplicarán las restricciones de viaje habituales (visados, periodos de estancia, etc.). Independientemente de su lugar de salida, si presenta síntomas de la COVID-19 al llegar a Francia, el prefecto correspondiente le instará a realizar una cuarentena o a permanecer aislado. Atención: para los viajes desde y hacia los territorios de ultramar se aplicarán otras reglas", señala la embajada.

En este sentido, si se viaja desde un país que integra la lista verde y no está vacunado, las personas de doce años o más deberán presentar un test PCR o de antígenos con resultado negativo realizado menos de 72 horas antes de la salida.

"Si ha contraído la COVID-19 con anterioridad, en lugar de un resultado de test negativo, tiene la posibilidad de presentar un certificado de recuperación de dicha enfermedad expedido entre seis meses y once días antes del viaje. Un certificado de recuperación es un documento que se expide a aquellas personas que han contraído la COVID-19 previa presentación del resultado positivo de un test RT-PCR o de antígenos", indica la embajada.

"Si está vacunado/a podrá entrar en Francia sin que le afecten las restricciones derivadas de la situación sanitaria. Las medidas aplicadas a los adultos vacunados se aplican en las mismas condiciones a los menores que los acompañan, estén vacunados o no. Podrán viajar con sus hijos menores, estén vacunados o no, sin que deban aislarse. Los menores no vacunados, de doce años o más, siguen sometidos a la obligación de realizarse un test PCR o un test de antígenos en las condiciones descritas más adelante", añade.

Los justificantes de vacunación sólo serán validos si se acredita que la pauta de vacunación se completó como sigue: deben completar siete días desde la segunda inyección en el caso de las vacunas que posean dos dosis, es decir, Pfizer, Moderna y AstraZeneca. En caso de las de única dosis (Johnson y Johnson), deberán esperar cuatro semanas de la inyección. Finalmente, para aquellos que hayan transcurrido la enfermedad, deberán esperar transcurrido siete días desde la inyección. En ese caso, solo será necesario una inyección.

