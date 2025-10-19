Vertiente Artiguista acusó a la oposición de “sembrar intolerancia” y “dinamitar puentes”

Política

Montevideo Portal

La Vertiente Artiguista realizó este domingo su sexto congreso nacional en la sede de la Huella de Seregni y centró uno de los pasajes más duros de su declaración en la actitud de la oposición.

El documento aprobado por unanimidad señala “señales profundamente negativas” provenientes de “algunos sectores y voceros de las oposiciones” que, según el texto, están “sembrando intolerancia, apelando a discursos de odio y dinamitando puentes de vinculación entre los principales actores políticos”.

Para el sector frenteamplista, esas actitudes “erosionan la convivencia democrática y el sentir republicano que distingue al país en la región y en el mundo”. En particular, el congreso apuntó contra “algunos sectores del Partido Colorado y la mayoría del Partido Nacional”, a los que acusa de “priorizar intereses electorales partidarios sobre los intereses nacionales”.

“Nos preocupan las señales que evidencian que se priorizan los intereses partidarios, trancando toda iniciativa de gobierno y lanzando prematuramente la campaña electoral hacia 2029”, afirma la declaración final.

El texto también hace referencia a los dichos del expresidente Luis Lacalle Pou, quien durante la convención nacionalista afirmó que “luego del 28 viene el 29”. Para la Vertiente, esa frase resume “un estado permanente de campaña que tanto mal hace a la política”.

“El tiempo de campaña terminó; es tiempo de trabajar para las uruguayas y uruguayos”, concluye el documento.

Montevideo Portal