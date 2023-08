Verri sobre competencia de privados con UTE: “Misma discusión que con la portabilidad”

Política

El presidente Luis Lacalle Pou, junto a los ministros de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas firmaron el pasado 8 de agosto un decreto que certifica y reconoce la capacidad de los generadores de energías renovables de ser el suministro de la potencia firme de largo plazo para los diferentes participantes del mercado.

Esta nueva normativa habilita a empresas privadas a vender energías renovables —eólica, fotovoltaica y biomasa— de forma mayorista a terceros que sean grandes consumidores de energía, cosa que hasta ahora era potestad única de UTE.

Para los contratos con este tipo de clientes, el marco legal ya existente requiere que la potencia esté asegurada por al menos un 50% del valor máximo que el consumidor contrate con el generador. Esto se hace para que el sistema cuente con la potencia necesaria para sostener los picos de demanda.

La Agrupación de Funcionarios de UTE (AUTE) ya anunció que recurrirá al decreto 242/023. La norma también fue criticada por los directores de UTE por el Frente Amplio y por Cabildo Abierto, Fernanda Cardona y Enrique Pées Boz. Tanto desde el sindicato, como ambos jerarcas, se considera que el decreto es “privatizador”, según señala La Diaria.

El subsecretario de Industria, Walter Verri, habló con Montevideo Portal y defendió la normativa, al alegar que forma parte de la reglamentación que había quedado pendiente con el proyecto de transformación energética que comenzó en 1997, con la ley 16.832 que creó la Administración del Mercado Eléctrico (ADME).

“No reconocerle esa firmeza (a las energías renovables) no parece adecuado, es parte de la reglamentación que estaba faltando y complementa este proceso que comenzó en el 97 y se consolidó en el gobierno del Frente Amplio. Parece lógico que hoy el sistema necesita que esa firmeza se reconozca. No hay ningún riesgo para UTE”, dijo Verri.

“UTE va a seguir operando en el sistema, va a aportar la firmeza cuando se le requiera, se le reconoce la firmeza a las diferentes fuentes de manera totalmente diferente. La solar fotovoltaica tiene un pequeño porcentaje de firmeza, la eólica tiene un poco más y la biomasa puede considerarse que tiene un 80%, pero en realidad, siempre van a depender o van a necesitar de UTE”, dijo.

Para Verri, de no tener este decreto, lo que se hace es causar que “los generadores que tengan contratos con privados —que lo pueden hacer, porque hoy la tecnología ha bajado sus precios— van a tener que instalar su generación térmica para poder brindar la firmeza que hoy no se le reconoce”.

Hasta ahora, la potencia firme que se requiere en este tipo de contratos la proveía UTE y surgía de las centrales térmicas Batlle y Ordóñez y la de Punta del Tigre o de las represas hidroeléctricas. La energía térmica tiene una firmeza cercana al 100% y la hidráulica una que se aproxima al 80%. “La fortaleza de UTE no está solo en la térmica, está en la hidráulica, que es la que los privados no tienen”, dijo Verri.

“Entonces, no parece razonable que en un país que se ha descarbonizado, el mercado de generadores privados para poder desarrollarse tenga que instalar un generador a gasoil, por ejemplo, para poder brindar la firmeza al cliente. Si apostamos a la renovable tenemos que reconocer algunas cosas. Eso empieza con la firmeza”, sostuvo el subsecretario.

“Porque apostamos a las renovables, no apostamos al gas para generar. Porque no tenemos gas. Cuando definimos ir hacia lo renovable, hoy tenemos que complementar la reglamentación”, añadió.

“A mi la sensación que me deja con respecto a lo que sostienen algunos actores es que es la misma discusión del sindicato de Antel cuando la portabilidad numérica. Es decir, ‘en la esquina está el cuco, no vayan hacia la esquina’. Seguimos avanzando, porque creemos que ese es el rumbo y cuando llegamos a la esquina nos dimos cuenta de que no estaba el cuco sino que además estaba la oportunidad de competir y ser muy eficientes a la hora de competir. Eso es lo mismo, es decir, acá nos asustan por un cuco del aumento de tarifas, que tampoco es así”, manifestó.

“Nos asustan con que UTE va a perder clientes. No va a perder clientes, lo que va a hacer es aprovechar las fortalezas enormes que hoy tiene, que las tiene cualquier generador privado y va seguramente a adecuarse, a ser más eficiente, a generar mercado de competencia. UTE no va a salir perjudicado, al revés. Además hay otro elemento, esto no ocurre de un día para el otro, requiere un tiempo de adaptación”, agregó Verri.

El jerarca dijo que “el cuco no es tal” ya que hay un “mundo de oportunidades para que el país crezca en inversiones” a raíz de esta normativa y para que “UTE sea más eficiente y pueda competir con los privados de la mejor manera y como lo puede hacer, sin ninguna duda”.

“Para que se entienda, la firmeza es: yo te garantizo que siempre vas a tener energía, aunque estés en un pico de consumo. Yo no puedo hacer un contrato sin garantizar al privado la firmeza de entregarle siempre la energía que requiere. Eso hoy lo hace UTE”, explicó.

Verri aseveró que UTE está en condiciones de competir, porque “tiene toda la fortaleza de retener a ese cliente” y dado que “las empresas públicas son muy sólidas”, como lo demostró Antel durante el proceso de habilitación de la portabilidad numérica.

“Al final terminó ganando mucha más gente y los costos del internet bajaron un montón”, apuntó el número dos del Ministerio de Industria.