Verano en el este: ¿cómo va la temporada y qué precios se manejan para segunda quincena?

La temporada de verano recién inició, aunque vive en estos momentos el punto de su tradicional auge, la primera quincena de enero.

Los balnearios del este del país, una vez más, fueron la Meca para miles de turistas uruguayos y extranjeros que disfrutan de sus playas y del clima estival, si bien éste aún no presenta las temperaturas que se alcanzaron en 2023. Esta semana, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, descartó “hacer futurología” sobre cómo será toda la temporada, pero dijo que “cualquiera que sale” a la costa uruguaya u otros destinos del interior, “va a encontrar un fuerte movimiento de turistas”.

En Maldonado la visión parece ser igual de optimista que la del secretario de Estado. Los números no se perfilan para superar récords —en parte por la falta sentida de la clase media argentina— pero sí permiten a los operadores estar “contentos” sobre el caudal de turistas en los principales destinos. Allí el veraneante que busca lo “suntuoso” logró “arrasar” con los alquileres de la primera línea de costa, situación que, señalan los empresarios del sector, se repetirá en la segunda quincena.

Sin embargo, en Rocha y Canelones la visión es otra. Hay quienes apuntan que la temporada está “floja” a pesar de que el último fin de semana de 2023 tuvo buena ocupación.

En cuanto a precios, de cara a la segunda quincena, en los tres departamentos esteños se perfilan alquileres que rondan un promedio de 100 dólares la noche, con variaciones dependiendo del destino elegido y el tipo de alojamiento. En el caso de la hotelería en el principal balneario del país, Punta del Este, los precios en las categorías media y alta oscilan entre los 100 y los 600 dólares la noche.

Sobre las tarifas que se manejan en la oferta turística, Viera sostuvo que hay “distintas ofertas”, que “en esa variedad puede haber precios un poco más altos” aunque “en general están igual que el año pasado”.

“Al turista le recomendamos primero mirar precios: si hay un lugar que le parece que es muy caro, a pocos metros va a tener otra oferta seguramente de acuerdo a su bolsillo; tenemos la variedad, hay —para quienes quieren y pueden pagar mucho— ofertas de muy elevado nivel que conllevan un mayor precio”, comentó el ministro.

Maldonado

Martín Laventure, director de Turismo de Maldonado, dijo a Montevideo Portal que, tomando en cuenta fin de año y los primeros días de enero, “a nivel hotelero hubo una ocupación muy importante” por encima del 90% y, “en algunos casos, con una ocupación total” de las habitaciones. “Hay que ver a partir de este fin de semana como sigue”, dijo.

A su vez explicó que hay un “rango de precios muy variados, por la diversidad de la oferta” en la hotelería de Maldonado, pero puntualizó que, salvando “alguna excepción, como una suite particular”, las habitaciones comunes rondaron un precio de entre 150 y 700 dólares la noche, “sobre todo la semana de fin de año”. Sostuvo que esos precios luego se van adaptando según la demanda.

En esta línea, para la segunda quincena, en hoteles de alta categoría manejan precios promedio entre semana son de 400 dólares la noche y 550 dólares los fines de semana.

Sobre el mercado inmobiliario, Laventure indicó que es “buena la ocupación”, aunque matizó que “es muy difícil hablar de un estimado, porque la oferta es mucho mayor y es muy difícil calcular”. “Aparte no están los datos exactos como están los de la hotelería, pero podemos hablar de una ocupación importante”, agregó el jerarca de la Intendencia.

“Por ahora la temporada es buena, el consumo es bueno, pero habrá que esperar cómo se desarrolla”, expresó el jerarca.

Desde la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado (Cipem) también se muestran satisfechos. “Estamos muy contentos”, señaló a Montevideo Portal Javier Sena, presidente de la gremial, al hablar de cómo va la temporada y de lo que augura para la segunda quincena de enero.

“Lo que se ha alquilado todo, no queda nada, es el [la zona del] Faro de José Ignacio, Manantiales, La Barra, la primera línea de la Mansa y la Brava acá en Punta del Este y después Portezuelo. Prácticamente se ha alquilado todo lo de primera línea; lo de segunda línea, en el resto del departamento, queda un 15 o 20% para alquilar”, describió.

“En Piriápolis y los balnearios aledaños está ocurriendo lo mismo que en Punta del Este. Lo primero que se alquila es lo que hay menos; lo que tiene vista al mar, lo que es suntuoso, lo de alto valor. Después sigue el resto de las cosas. Hoy estamos en un porcentaje del 83% u 85% de lo que habitualmente se alquila en la zona”, agregó.

Sobre el nivel de ocupación, dijo que en la gremial desde hace dos años que lo separan en dos mediciones, diferenciando a los propietarios que se alojan en la temporada en sus viviendas —a pesar de estar registradas en las inmobiliarias para alquilarse— de los inquilinos que efectivamente arriendan en la zafra.

A partir de eso, sostuvo que el índice de ocupación de los propietarios está entre 92% y 95%, pero que en el caso de quienes alquilan, el nivel es de entre 83 y 85% en todo el departamento. “Nos queda una resaca del 15% o 18%, que eso es la clase media argentina que le ha dificultado este año venir, por la diferencia de precios”, señaló Sena.

Para la segunda quincena, un apartamento de un dormitorio con todos los servicios, pero no en la primera línea, se consigue entre US$ 1.700 a US$ 2.300. En el caso de ser de dos a tres dormitorios, el rango de precios sube a la franja entre US$ 2.700 y US$ 3.500, narró el empresario inmobiliario, hablando sobre los precios que se manejan en Punta del Este y balnearios aledaños.

“Estoy en contacto con las demás cámaras del resto del país y de la costa, y [la temporada] viene más o menos igual que el año pasado, eso es lo que estamos viendo. Viene mejorando de a poco; el problema que estamos teniendo es que el gasto es menor que en los años 2017 y 2018, pero no se puede todo a la vez, después de la pandemia y la crisis brutal que tiene Argentina y el resto de la región”, afirmó Sena.

Rocha

Ricardo Pereyra, de la Cámara Inmobiliaria de Rocha, comentó a Montevideo Portal que el fin de semana pasado, el de fin de año, “hubo buen nivel de ocupación” pero que “ahora ya bajó”.

“En general la quincena en total viene bastante floja”, afirmaron desde esa gremial.

Los precios para la segunda quincena de enero rondan los 100 dólares por día de promedio para una casa de dos dormitorios, para cuatro o cinco personas, según agregaron fuentes del sector turístico rochense, que señalaron que hay una ocupación que ronda el 70%, aunque matizaron que “no hay ninguna estadística fiable”.

Por su parte, el director nacional de Turismo, Roque Baudean, afirmó esta semana, en conversación con el corresponsal de Montevideo Portal en el este, Jony Casella, que la temporada en Rocha “ha arrancado muy bien” y que hay “muy buena ocupación” en destinos como Barra del Chuy, La Paloma, Punta del Diablo y La Esmeralda, pero que “en el caso específico de La Pedrera”, el turismo “está más bajo”. “Se complicó mucho con la falta de la muchachada joven”, dijo sobre esto último Nicolás Marfetán, comerciante de La Pedrera.

Canelones

En el caso de Canelones, el director de Turismo de la Intendencia, Horacio Yanes, también fue cauteloso.

“Estamos en el arranque y son los días pico de la alta temporada. Ya preveíamos que no sería destacable ni por cantidad ni por gastos. Que no iba a ser mala, pero los operadores vienen golpeados y con temporadas medias, no salen de las heridas que quedaron de la pandemia y la competencia con Argentina. Las medidas de descuentos no alcanzan”, dijo el jerarca a Montevideo Portal.

A su vez, informó que en el rubro hotelero —que abarca hoteles, aparthoteles, posadas, cabañas, complejos y bungalows— el promedio de las tarifas de enero en los balnearios canarios va desde US$ 80 a US$ 130 por noche en base doble y que la ocupación está en un 82%, con procedencia de uruguayos, argentinos, brasileños, chilenos y colombianos, según los datos recabados por la comuna canaria. En cuanto a los alquileres de viviendas, el promedio de precios en enero ronda los US$ 100 la noche y la ocupación actual es del 60%.

