Venta de Magnolio: Arturo Vargas denuncia a Francisco de Posadas por incumplir cautelar

Judiciales

El empresario Arturo Vargas presentó una denuncia contra Francisco de Posadas al advertir un incumplimiento de una medida cautelar dispuesta en el marco de la compraventa en tratativas del grupo Magnolio.

El abogado del denunciante, Ricardo Olivera, acusó del incumplimiento de “la medida cautelar de no innovar” en cambios de formato respecto a las emisoras del grupo, así como de Editorial Ágora, que nuclea a Búsqueda y Galería.

El principal punto del reclamo es el lanzamiento de la revista Corpo, que según el empresario denunciante busca desplazar anunciantes de Búsqueda y Galería a la nueva publicación.

En el escrito, del que informó en primera instancia La Diaria, la defensa de Vargas cuestiona que De Posadas “procura alterar indirectamente la situación económica y comercial de los principales activos de Editorial Ágora, afectando el valor de las acciones objeto de la operación de compraventa celebrada con el señor Vargas”, lo que, según advierte, era “aquello que la medida cautelar dictada tenía por finalidad preservar”.

Olivera afirmó en su escrito que De Posadas “está detrás de la publicación Corpo” y que “la misma fue concebida como la continuación funcional del proyecto editorial denominado Nueva Búsqueda que, mediante la adopción de medidas cautelares adoptadas en obrados, la sede impidió llevar adelante”.

“La finalidad de esta operativa resulta igualmente clara. A través del lanzamiento y promoción de Corpo, se procura desplazar hacia dicha publicación el mercado publicitario, los auspicios y los eventos corporativos que históricamente han formado parte del modelo de negocios de Búsqueda y Galería, produciendo así un vaciamiento de su contenido comercial y de su capacidad de generación de ingresos”, señaló el escrito.

En la denuncia, Olivera también sostuvo que De Posadas utiliza “de pantalla” la sociedad La Guitarrita SRL, a cargo de “sus socios y amigos Ignacio Abadie y Jorge Piñeyrúa”. “No es más que una fachada destinada a ocultar la participación y control efectivo del señor Francisco de Posadas sobre el proyecto”, agregó.

A entender de Vargas, son necesarias medidas adicionales “para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar”, entre las que incluye el cese de la edición, promoción y comercialización de Corpo.

En este contexto, además, el semanario Búsqueda y la revista Galería enviaron un comunicado a distintas agencias de publicidad del mercado, donde afirmaron que “la idea de publicar la revista Corpo surge después de que el Grupo Magnolio no pudiera concretar, por orden judicial, su intención de fusionar al semanario Búsqueda con la revista Galería”. “Ante esa negativa, la gerente comercial del grupo, Karen Jawetz, envió a todas las agencias de publicidad, las agencias de comunicación y las empresas avisadoras de Búsqueda y Galería una gacetilla ofreciendo publicidad en esa nueva publicación”, señalaron y apuntaron que la ejecutiva no integra la gerencia comercial de Búsqueda y Galería desde enero de 2026.

Luego agregaron que “el formato de la gacetilla de Corpo es muy similar al que antes Jawetz había enviado para vender la nueva publicación que se pretendía hacer con la fusión entre Búsqueda y Galería” y aludieron a que distintos empresarios consultaron si la nueva revista estaba vinculada al semanario.

“Búsqueda y Galería no tienen absolutamente nada que ver con esta nueva publicación. En definitiva, se trata de una competencia directa, que además podría significar un desacato de una orden judicial, y que es totalmente ajena a nuestras prácticas comerciales y periodísticas”, concluyeron en el comunicado.