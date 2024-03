Venezuela “se consolida como dictadura” con una realidad “distorsionada”, aseveró Paganini

Política

El canciller Omar Paganini aseguró este martes que Venezuela se está consolidando como “una dictadura” y que el proceso electoral de dicho país “se ha desvirtuado por completo”.

Así lo aseguró en una rueda de prensa llevada a cabo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que hizo hincapié en que se confirmaron “los peores pronósticos” tras la inhabilitación de María Corina Machado y de que Corina Yoris no pudiera inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral.

“Ayer el Gobierno de Uruguay junto con muchos países de América del Sur emitimos una declaración muy preocupados por lo que está sucediendo respecto del proceso electoral en Venezuela y lamentablemente al día de hoy se han confirmado las peores pronósticos”, subrayó el canciller.

De esa forma, hizo referencia al comunicado en el que los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay expresaron su “grave preocupación” ante los “persistentes impedimentos” en la inscripción de los aspirantes presidenciales de Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral.

“Dejaron inscribir a algunos candidatos que evidentemente el régimen venezolano no tiene preocupación de que puedan juntar un caudal de votos”, afirmó Paganini, quien recordó que “los que significan un riesgo” no pudieron hacerlo. “El proceso electoral venezolano claramente se ha desvirtuado por completo y salvo que estas cosas se reviertan no admite una sorpresa, pero también indica que Venezuela se consolida como una dictadura que se aleja de cualquier práctica democrática posible”, enfatizó.

Consultado sobre si Uruguay reconocerá el resultado de las elecciones venezolanas, Paganini explicó que eso se verá cuando llegue el momento, pero adelantó que la situación está muy distorsionada.

“Las elecciones son para que la gente elija entre alternativas. Las elecciones no son para que la gente elija lo que el Gobierno de turno quiere. No es la actitud del régimen venezolano y por lo tanto se consolida en una práctica dictatorial”, puntualizó el canciller.

Más allá de esto, el ministro dijo que Uruguay entiende como “valioso” tener representación diplomática en Venezuela, porque las relaciones son con los países y no con los Gobiernos.

Con información de EFE