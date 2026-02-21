Venezuela inicia la liberación de presos políticos tras aprobación de la Ley de Amnistía

Internacionales

La Justicia de Venezuela acordó 379 liberaciones de presos políticos luego de la aprobación de la Ley de Amnistía. Esto se da tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos.

En una entrevista, el diputado Jorge Arreaza explicó que la Fiscalía venezolana presentó las 379 solicitudes de amnistía ante los “tribunales competentes” y aseguró que los beneficiados debían ser liberados entre la noche del viernes y la mañana de este sábado. “Así va a ser la dinámica en los próximos días”, afirmó.

De acuerdo con lo informado por el legislador, la mayoría de las solicitudes corresponde a Caracas, con 371 casos, mientras que cinco se registran en el estado Barinas, dos en Portuguesa y uno en Monagas.

Por su parte, Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal —organización que lidera la defensa de presos políticos— señaló en la red social X que el equipo comenzó a verificar desde la madrugada de este sábado las primeras excarcelaciones derivadas de la legislación.

La ley abarca el período comprendido entre 1999 y 2026, aunque delimita 13 coyunturas políticas que comienzan en 2002, lo que deja fuera detenciones ocurridas en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos vinculados a operaciones militares.

Este viernes se instaló en el Parlamento la comisión especial que dirige Arreaza para garantizar el cumplimiento de la amnistía. Tras la aprobación legislativa, la presidenta en ejercicio, Delcy Rodríguez promulgó la norma y pidió “celeridad” a la comisión para revisar los casos que no quedaron contemplados.

Foro Penal estimó que, al menos, 400 detenidos por estos motivos podrían estar excluidos de la medida y adelantó que entregará a la comisión una primera lista para la revisión de 232 casos. Según sus registros, en Venezuela permanecen más de 600 presos políticos, pese a la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.

EFE