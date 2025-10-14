Internacionales

Venezuela cierra embajada en Noruega a días del Nobel de la Paz a María Corina Machado

El gobierno Nicolás Maduro anunció el cierre de la embajada de Venezuela en Oslo, Noruega, apenas tres días después de que la líder opositora María Corina Machado fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

La medida fue comunicada oficialmente a la cancillería noruega sin ofrecer una razón explícita, aunque el contexto ha llevado a múltiples analistas a interpretarla como una represalia directa por el reconocimiento internacional a Machado, quien ha sido una figura clave en la lucha por la democracia en Venezuela.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega lamentó la decisión, calificándola de “unilateral” y reafirmó su disposición a mantener el diálogo con Caracas. La cancillería noruega indicó que no recibió explicaciones.

El gobierno venezolano, que no se ha pronunciado sobre el Nobel a Machado, dijo en un comunicado que la decisión obedece a un proceso de “reestructuración integral” de su servicio de exteriores.

El presidente Maduro, sin mencionar directamente a Machado, se refirió a ella como una “bruja demoníaca” durante una marcha en Caracas. “Alrededor del 90% de la población rechaza a la bruja demoníaca de La Sayona”, dijo.

El gobierno suele referirse a Machado como “la sayona”, en referencia a un ánima del folklore venezolano que, como la dirigente, es de tez blanca y cabello negro y liso.

Con información de AFP.