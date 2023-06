Venezuela: 12 personas murieron asfixiadas en una mina afectada por las lluvias

Internacionales

Al menos doce personas murieron asfixiadas dentro de una mina ubicada en el amazónico estado Bolívar (fronterizo con Brasil), la cual se vio afectada por las intensas lluvias registradas en los últimos días, informaron este domingo autoridades de esa región sureña de Venezuela.

Dependencias de la Gobernación de Bolívar publicaron, a través de las redes sociales, declaraciones del secretario de seguridad ciudadana de la entidad, Édgar Colina, quien confirmó el hecho, que tuvo lugar en una mina llamada Talavera, ubicada en el municipio El Callao.

“Por fuertes precipitaciones, mineros artesanales que se encontraban allí laborando, por insuficiencia respiratoria, fallecieron. Tenemos un total de 12 fallecidos”, dijo el funcionario, tras adelantar que la mayoría de las víctimas eran oriundas de otras regiones del país.

La emergencia, prosiguió, se presentó el pasado miércoles, tras lo cual equipos de bomberos y de Protección Civil comenzaron labores de rescate desde otra mina cercana.

Colina dijo que los fallecidos, que todavía no han sido identificados, no tenían la experiencia de los lugareños para operar en esta zona, y no ofreció información sobre posibles heridos o rescatados.

Hasta el momento, las autoridades no han explicado el tipo de afectaciones que sufrió la mina ni el material que intentaban extraer las víctimas, si bien medios locales aseguran que se trata de una reserva de oro, que son comunes en esta zona del país.

En los últimos años, el Gobierno venezolano ha intensificado su lucha contra la minería ilegal en Bolívar, una actividad que ha dejado decenas de muertos, muchos de ellos debido a enfrentamientos entre grupos irregulares o de estos contra las autoridades.

EFE