Venezolana militante del FA criticó a Castillo y Moreira por justificar crisis en su país

Política

Sara González es una venezolana que llegó en 2014 a Uruguay, como tantos otros de sus compatriotas, y actualmente milita por el Frente Amplio (FA). Precisamente, ella, otros militantes y algunos dirigentes de la coalición se reunieron este martes en la Huella Líber Seregni para debatir sobre la situación del país caribeño.

Tras la reunión, la mujer escribió una carta abierta en la que criticó a los dirigentes Juan Castillo y Constanza Moreira porque consideró que intentaron justificar la crisis en su país.

"La razón de la convocatoria era para intercambiar sobre el tema de Venezuela, mi país, país que me vio nacer, crecer y llorar por tener que despedirlo", inició.

González explicó que su rol en la reunión era de moderadora, por lo que se limitó a realizar una presentación y luego dar la palabra a los demás. Allí contó el día en que, hace cinco años, recorrió varias farmacias buscando un antiinflamatorio y no pudo conseguirlo, y detalló que el desabastecimiento era generalizado.

"Por eso cuando el compañero Juan Castillo, al cual respeto mucho, en su intervención dijo que el desabastecimiento se debía al bloqueo de los EE.UU. yo no podía ocultar mi sorpresa, porque me dio a entender que no había prestado atención cuando intervine o simplemente quiso hacer caso omiso. Compañero, el bloqueo de EE.UU. hace cinco años no existía (los verdaderos bloqueos comenzaron en el 2018 y el desabastecimiento comenzó en el 2012, empeorando año tras año), pero seguro encontrarán otro culpable que no sea el gobierno venezolano", escribió.

"Tampoco pude ocultar mi asombro cuando tuve que escuchar de su boca que los que hemos emigrado somos pocos. Compañero, es un 15 % de la población venezolana, como haber dejado a Uruguay sin una sola persona", añadió.

Luego se refirió a Moreira quien, según relató, intentó justificar el desconocimiento de la Asamblea Nacional, que se produjo en el año 2015, organismo que actualmente lidera Juan Guaidó. "No, compañera Moreira, no podemos justificar ningún golpe a la democracia y esto más que un golpe fue casi una puñalada. Tener que escuchar de la boca de compañeras de izquierda que esta situación es justificable me duele".

"Como venezolana frenteamplista, en el encuentro de ayer (la carta fue escrita el miércoles) buscaba un verdadero intercambio sobre lo que atraviesan mis hermanos y hermanas venezolanas, no los que están en su escritorio mandando de un lado y del otro viendo cómo el tren está a punto de chocar, no, sino lo que viven mis familiares cuando llaman desesperados porque no tienen para más que una comida al día", continuó.

González siguió narrando la situación que viven sus familiares en el país, señalando que no se lo "contaron los medios". "Ojalá nunca les toque tener que justificar el hambre de su pueblo por la revolución, porque es muy fácil hablar desde este Uruguay pujante, en donde no falta la comida, ni la medicina", agregó.

Anoche intercambiamos, como frenteamplistas, sobre mi país ????

Un encuentro que me dejó muchos ruidos y quiero expresarme sobre eso.

Si Venezuela tuvo un avance y una revolución con Chávez HOY eso ya no existe y como personas de izquierda NO lo podemos negar: pic.twitter.com/VQTXF6P2FW — Sara Gonzalez - INMIGRANTE (@saravgg) 13 de marzo de 2019

Montevideo Portal