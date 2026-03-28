Vendían maquinaria agrícola, pero era una organización que estafaba: fueron detenidos

Policiales

Montevideo Portal

Una investigación policial permitió desarticular una organización delictiva que operaba bajo la fachada de importación de maquinaria agrícola y concretaba estafas en distintos puntos del país. El operativo culminó con siete personas condenadas, tras un trabajo coordinado entre el Área de Investigaciones I de Cerro Largo y la Fiscalía Letrada Departamental de 2º Turno.

Según informó el Ministerio del Interior, la banda criminal utilizaba plataformas falsas de importación para captar víctimas, a quienes ofrecían supuestas oportunidades de compra de maquinaria. A través de estos mecanismos, lograban engañar a personas en varios departamentos, generando varias denuncias por estafa.

El trabajo de inteligencia policial permitió identificar el modus operandi de la organización, que además ocultaba otras actividades ilícitas, entre ellas la comercialización de estupefacientes. A partir de la recolección de pruebas y el cruce de información, los investigadores lograron ubicar a los responsables y vincularlos entre sí dentro de una estructura organizada.

La operación tuvo su punto clave en una serie de allanamientos realizados en Las Piedras (Canelones), donde se concretaron los arrestos. Durante el despliegue, los efectivos incautaron evidencias determinantes para el avance del caso, lo que permitió acelerar el proceso judicial.

Las audiencias se llevaron a cabo este viernes, instancia en la que la Justicia dispuso las condenas para los siete involucrados. Uno de ellos fue condenado a dos años de penitenciaría de cumplimiento efectivo por asistencia a la actividad delictiva, asociación para delinquir y reiterados delitos de estafa.

Otra de las delincuentes recibió una pena de 18 meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba como coautora de estafas y asociación para delinquir, mientras que una tercera fue condenada a 12 meses de prisión, también en libertad a prueba, por asociación para delinquir.

En tanto, los otros cuatro implicados fueron condenados a seis meses de prisión en régimen de libertad a prueba por delitos de receptación, asociación para delinquir y asistencia desleal, de acuerdo con su participación en la operativa.

Montevideo Portal