Venció el contrato de las cableras del interior con los canales de aire: ¿qué pasará?

Montevideo Portal

El contrato que otorga a las cableras del interior la posibilidad de transmitir los canales de aire –4, 10 y 12– venció el pasado domingo 30 de noviembre. Sin embargo, la renovación del vínculo está estancada.

Todo comienza en 2023, cuando la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) había presentado una denuncia por prácticas anticompetitivas contra los canales de aire que actúan por medio de la empresa Equital, pero dicho reclamo formal aún no tiene una resolución concreta.

Debido a lo anterior, CUTA solicitó a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia que emitiera una resolución de no innovar hasta tanto se resuelva el fondo del asunto de la denuncia presentada en 2023, porque se temía que los canales de la capital iban a ofrecer a las canaleras del interior la venta de los tres de aire juntos o ninguno, contó Washington Melo, presidente de CUTA, a Montevideo Portal.

Sin embargo, la resolución de no innovar fue denegada por la comisión por entender que perpetuaría una conducta anticompetitiva.

Melo también afirmó que: “Hay un informe jurídico que dice que la venta actual en forma de paquete –los tres canales o ninguno- va contra la ley de la competencia, estamos esperando una resolución del área de Defensa de la Competencia que resuelva el cese de esa conducta anticompetitiva y lo comunique a los canales para que empiecen a ofertar por separado”.

Los costos de programación se incrementan y la última oferta presentada contiene un aumento del 13% del costo con respecto al contrato anterior, y no es posible trasladarles ese aumento a los clientes, debido a que se está perdiendo muchos abonados constantemente, sostuvo Melo.

“Nosotros lo que pedimos es que se respete la ley, y que los cableoperadores socios de CUTA tengan la posibilidad de contratar uno o dos canales de Montevideo según sus posibilidades económicas. Actualmente estos no lo permiten”, agregó Melo.

“Al no haber un pronunciamiento basado en el informe jurídico de parte de la Defensa de la Competencia la conducta sigue igual, entonces le solicitamos al organismo que tome una decisión y que intime a cesar ese comportamiento”, comentó Melo.

La señal de los canales de aire se sigue transmitiendo en el interior, pero si para el 10 de diciembre no se aceptan las condiciones del contrato, el 15 del mismo los canales comunicarán que se dejará de emitir su señal.

