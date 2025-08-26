Vence plazo para presentar declaraciones juradas de IRPF e IASS: ¿cómo se hace?

Economía

El próximo jueves 28 de agosto será el vencimiento para la presentación de las declaraciones juradas correspondientes al IRPF y al IASS del ejercicio 2024 en la Dirección General Impositiva (DGI).

Según el calendario oficial, los contribuyentes que deben realizar este trámite tendrán tiempo hasta el jueves 28 de agosto, fecha en la que finaliza el plazo establecido.

En caso de que el resultado de la declaración determine un saldo a pagar, la DGI estableció que podrá abonarse en cinco cuotas iguales, con el siguiente cronograma:

1ª cuota: 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 2ª cuota: 30 de setiembre de 2025

30 de setiembre de 2025 3 ª cuota: 31 de octubre de 2025

ª 31 de octubre de 2025 4ª cuota: 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 5ª cuota: 30 de diciembre de 2025

Así es el procedimiento:

1. Ingresar con identidad digital

El primer paso es acceder al sistema con su identidad digital, que garantiza mayor seguridad. Esta puede obtenerse en redes de cobranza, en puntos de Atención a la Ciudadanía, en oficinas de la DGI o usando la cédula electrónica.

2. Verificar la información precargada

El formulario muestra en la primera línea si el contribuyente tiene saldo a pagar o un crédito a cobrar. Los datos pueden revisarse, modificarse o complementarse con nueva información.

3. Confirmar y finalizar el trámite

En caso de que surja un monto a pagar, puede abonarse directamente en línea o en redes de cobranza con la cédula como referencia. Si corresponde una devolución, la DGI hará los controles y notificará si está habilitada para el cobro o si requiere observaciones adicionales.

Además, el contribuyente puede consultar el estado de la devolución en la web de DGI o enviando un mensaje por WhatsApp al 098 134 400.

