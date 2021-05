Vecinos de Punta Rubia y Santa Isabel pasaron más de 40 horas sin luz por temporal

Locales

Montevideo Portal

Las lluvias y tormentas que se registraron este miércoles generaron importantes afectaciones en el departamento de Rocha. Según supo Montevideo Portal, se siniestraron tendidos eléctrico hacia el este de La Pedrera, precisamente en Punta Rubia, Santa Isabel de La Pedrera, llegando hasta el puente de Balizas. El gerente de la regional Este de UTE, Leonardo Campon, dijo a Montevideo Portal que fue un daño que no sucede a menudo y que todo el personal de UTE "trabajó fuertemente" para reponer el servicio.

"Nosotros primeros nos enfocamos en retirar el peligro a través del telecontrol y a través de las brigadas en el territorio. Una vez que se retira el peligro, ahí sí comienzan a trabajar los equipos para restaurar las redes y eso fue en la mañana del martes. En menos de 24 horas habíamos repuesto más del 90% y (los daños) al estar tan dispersos territorialmente llevó tiempo, pero todos los clientes prácticamente ya están repuestos", informó.

Sin embargo, vecinos de Punta Rubia denunciaron a través de La Paloma Diario Digital que estuvieron más de 40 horas sin luz, algo que preocupa a los vecinos por la inseguridad del lugar ya que delincuentes de la zona aprovechan la oscuridad.

El alcalde del municipio de La Paloma, Alcides Perdomo, que tiene jurisdicción en ambos balnearios, dijo a Montevideo Portal que "no tienen información" sobre cuántas personas fueron afectadas la falta de luz porque "UTE no les da información ninguna". No obstante, informó que los vecinos de Punta Rubia y Santa Isabel se quedaron sin luz el lunes sobre las 20 horas y recién este miércoles a las 16:30 les regresó el servicio. "Fue bastante largo", afirmó.

Por su parte, Campon informó que "debido a la magnitud del daño" hubo un "sector pequeño" que quedó "rezagado". "Obviamente nosotros trabajamos en orden de prioridad, tratamos que en los primeros trabajos se abarque a la mayor cantidad de clientes y eventualmente va quedando rezagado zonas pequeñas para el final. En particular Punta Rubia y Santa Isabel de La Pedrera fue una de las que quedó para el final y puede haberse ido a más de 40 horas la reposición del servicio", reconoció.

Finalmente, Perdomo indicó que entre ambas localidades viven entre 700 y 800 personas, pero que puede que ahora haya más gente viviendo allí. Consultado sobre por qué no se le envía información, el alcalde dijo: "No sé porque no nos pasa información, son políticas de UTE. Hay oficinas, pero no atienden el teléfono, hay que hacer siempre los reclamos de llamado y de ahí tú haces el reclamo y nada más. Información así no nos da. No tengo mecanismos como alcalde para preguntarle a nadie de UTE".

Un marco de conflicto

Trabajadores de la Agrupación de Funcionarios de las Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (AUTE) emitieron un comunicado titulado "UTE se liquida", en el que denuncian una caída den la calidad de los servicios brindados por el ente estatal, y advierten que la situación tenderá a empeorar.

"Cada vez hay más apagones, la atención es con demoras absolutamente inadmisibles, pero de mantenerse los actuales lineamientos de recortes todo va a empeorar", advirtieron en el comunicado. El comunicado incluía un informe interno de UTE que, según el sindicato "deja bien claro que si se sigue aplicando el recorte de plantilla que resolvió el gobierno, UTE no va a poder seguir con los planes y objetivos".

Horas más tarde, la presidencia de la compañía estatal emitió un comunicado de respuesta al del sindicato, en el que asegura que "la calidad del servicio eléctrico no está comprometida".

Hizo varias puntualizaciones a lo afirmado desde AUTE. Por ejemplo, señala que "el informe mencionado sobre el Plan de ingresos de personal fue solicitado por el Directorio de UTE, para ser utilizado como base para la elaboración del presupuesto del ejercicio 2022".

En cumplimiento de esa solicitud, "las respectivas gerencias realizaron un estudio proyectivo con la evaluación de riesgo correspondiente, tomando en cuenta la edad de la plantilla y los desafíos para los próximos años".

Asimismo, el documento divulgado "plantea que se estarán jubilando unas 1.400 personas en los próximos 4 años, por lo que será necesario el ingreso de 900 personas en los próximos 2 años. En este contexto, entre este año y principios del próximo estarán ingresando unas 300 personas, y sumado a que UTE viene impulsando la automatización de sus actividades, permitirá mantener la calidad del servicio".

Montevideo Portal