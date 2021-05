Vecinos de Progreso presentaron quejas por ser asignados para vacunarse en Toledo

Locales

Hace varios días que vecinos de la ciudad del Progreso, ubicada en el departamento de Canelones, se vienen quejando ante el Ministerio de Salud Pública que su turno de vacunación es asignado en la ciudad de Toledo, a unos 25 km del lugar donde viven.

Andrea, que debió llevar a su mama de 72 años comentaba: "Teniendo vacunatorio en nuestra ciudad tuve que tomar ómnibus a Montevideo y luego, de ahí, ir a Toledo. A la vuelta lo mismo. Tardamos más de 5 horas en llevar a mi madre, que camina con dificultad".

Alfredo, otro vecino de 64 años decía: "Vivo a seis cuadras de donde se vacuna y me dan turno en Toledo. Quise cambiar y no se permite y un taxi que me lleve y traiga, vale un disparate".

En conversación con el alcalde de Progreso, Claudio Duarte, nos decía: "Recibimos cientos de quejas de vecinos que fueron asignados a Toledo, no sabemos el motivo, ya que tenemos vacunatorio en Progreso. Canelones tiene 30 municipios y en 10 se asignaron vacunatorios. Lo llamativo es que, viviendo a pocas cuadras, algunos vecinos tengan que trasladarse más de 25 km para darse la dosis".

Sobre si había hecho alguna gestión ante el MSP o la Intendencia de Canelones, el alcalde respondió: "Hicimos las consultas ante el ministerio y nos respondieron que no podían reasignar ese cupo a Progreso. Ante la incomodidad de los vecinos por los traslados pudimos acordar con la Empresa Compañía Del Este, que gentilmente ofreció trasladarlos gratuitamente. Es un viaje directo, de no más de 40 minutos. Hemos podido resolver algo más 80 personas, ya que algunos no tienen posibilidad de pagar los boletos. También decirle que tuvimos que coordinar con las autoridades de Toledo para poder llegar y ser vacunados todos a la misma hora".

Por otra parte, y de cara a la segunda dosis, Duarte declaró: "Ya estamos comprometidos en llevar a estas personas para la segunda dosis. Hicimos la gestión a la Dirección de Desarrollo Humano de la intendencia, viendo si se podían articular recursos para resolver este problema. La alcaldía no dispone de recursos para tantas personas, solo contamos con una camioneta que está asignada a todas las tareas y los vehículos de la Intendencia están a disposición del Ministerio de Salud Pública para ir a lugares específicos como geriátricos y personas de poca movilidad. Para la segunda dosis la gente que fue asignada a Toledo, el ministerio, no puede modificarle la sede a Progreso", finalizó el alcalde Claudio Duarte, que estima en "varios cientos" de vecinos de su ciudad y aledaños a los asignados a otra jurisdicción con los inconvenientes de traslado.

Por Gustavo Descalzi