Vecino quería “colgarse” de un caño de OSE y con una amoladora rompió oleoducto de Ancap

Un vecino del barrio Marconi pretendió conectar a su casa la red de saneamiento de OSE y terminó rompiendo el oleoducto que transporta petróleo desde Maldonado a la refinería de La Teja, informó Telemundo y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la empresa.

Según constató Montevideo Portal, el caño fue cortado con una amoladora. El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, dijo que “pudo haber sido una tragedia” al generarse la pérdida con un “corte en caliente”.

Afortunadamente, no pasó a mayores y pese a que el caño comenzó a pedir petróleo aparentemente no se generó chispa y no hubo ninguna explosión, lo que podría haber desencandenado hechos mucho más graves al arder el material combustible.

El periodista Guillermo Losa informó desde el lugar que estaba trabajando personal de Ancap y de Bomberos, con el objetivo de mitigar los daños también ambientales. Desde Ancap indicaron a Montevideo Portal que la perdida de crudo fue controlada en la mañana. La reparación del oleoducto llevará al menos tres días y hasta ese momento Ancap está imposibilitada de bombear crudo para procesarlo en la refinería.

En la tarde de este martes, el hombre escarbó con el objetivo de encontrar un caño de OSE, pero terminó rompiendo el de Ancap. Al percibir el olor de lo que estaba saliendo tras romper el caño, el hombre se dio cuenta que no se trataba de agua, si no de crudo.

A continuación un comunicado emitido por Ancap respecto a este tema:

