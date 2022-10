Varios pesqueros paralizan actividad y denuncian nueva suba del gasoil por parte de Ancap

Economía

En un comunicado difundido este miércoles, las cámaras pesqueras (CIPU y CAPU) informaron que el armador de un buque pesquero uruguayo cortó la carga de combustible a uno de sus barcos al enterarse de “que Ancap había subido nuevamente el precio del combustible un 7,59% respecto a la semana anterior, cuando ya había tenido una suba del 14,2%””.

“Ante esta situación, el armador devolvió a su origen varias decenas de miles de litros que habían sido solicitados para zarpar esta semana, y que aún no habían sido cargados, ya que en esas condiciones decidió suspender la actividad del buque. Con esta medida quedan sin trabajar una veintena de tripulantes y ya son varios buques que han ido parando su actividad al hacerse inviable la operación en estas condiciones”, expresaron las cámaras en el documento.

Agregaron que, entre diciembre de 2021 y junio de 2022, "el precio del gasoil marino para buques pesqueros de bandera uruguaya pasó de US$ 669 a US$ 1.513 por metro cúbico multiplicándose por 2.26" y que a principios de octubre bajó a US$ 1.154 para luego comenzar una subida que lo llevó a US$ 1.445 (precio Ancap sin incluir transporte ni margen de distribuidor).

“Sabemos que el precio internacional del petróleo ha subido, pero la suba de Ancap está muy por encima de esa evolución y los precios de la región, tanto en Argentina como en Brasil, están muy debajo de los precios de ANCAP (aproximadamente US$ 1.100 en Argentina y US$ 1.200 en Brasil, frente a los casi US$ 1.500 de Uruguay). Las cámaras pesqueras CIPU (Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay) y CAPU (Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros) han venido planteando el tema en diferentes ámbitos del gobierno y confían en poder disponer pronto de criterios racionales y transparentes para la determinación de los precios y que éstos pasen a ser competitivos con los de la región”, apuntaron.

