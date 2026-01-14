Varias vueltas: una mujer fallecida y dos personas heridas en aparatoso vuelco

Policiales

Una persona muerta y dos heridas de consideración ese el saldo de un accidente ocurrido en el departamento de Artigas.

Según informa la emisora Isla Brum FM, el hecho ocurrió sobre las 18 horas del martes en el camino Yacuí, que une las salteñas Termas del Arapey con la localidad artiguense de Baltasar Brum, y a pocos kilómetros de esta.

Allí, y en circunstancias a establecer, una camioneta una camioneta Volkswagen Saveiro con matrícula brasileña se salió de la calzada y dio vueltas sobre sí misma hasta quedar detenida en posición normal sobre el campo, a metros de la calzada.

La peor parte la llevó una mujer que ocupaba el asiento de acompañante, quien fue declarada muerta poco después de ser trasladada al Hospital de Bella Unión. En el vehículo viajaban otras dos personas —una de ellas menor de edad— quienes quedaron internadas.