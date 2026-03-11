Locales

Vandalizaron mural de Taylor Swift en Montevideo y sus fans piden dinero para restaurarlo

Un mural dedicado a la cantante estadounidense Taylor Swift en Montevideo fue vandalizado y un grupo de fanáticas lanzó una convocatoria para restaurarlo, que costará $ 10 mil.

La iniciativa surgió desde la cuenta de fans uruguaya Taylor Swift Uruguay, que difundió el hecho en redes sociales y pidió colaboración para recuperar la obra. “Vandalizaron nuestro mural de Taylor Swift en Montevideo. Vamos a restaurarlo, pero necesitamos ayuda”, señala el mensaje publicado en X.

Según explicaron desde la cuenta, el mural —realizado por seguidoras de la artista— había sido pensado como un punto de encuentro para fanáticas locales y un homenaje a la cantante, una de las figuras más influyentes del pop mundial. Tras el ataque, el dibujo apareció con daños y pintadas que arruinaron parte de la imagen.

En diciembre del año pasado, el artista Hernán Suárez pintó las imágenes que las fans uruguayas eligieron para plasmar y celebrar la carrera de la artista.

Ante la situación, la comunidad de “swifties” uruguayas lanzó una campaña para reunir materiales y fondos que permitan reparar la pintura y devolverle su aspecto original. La convocatoria apunta tanto a fanáticos como a personas que quieran colaborar con el proyecto.

El mensaje rápidamente comenzó a circular entre seguidores de la artista en Uruguay y otros países, generando reacciones de apoyo y propuestas para ayudar a restaurar el mural.

El dinero se junta en la cuenta Prex 112097 y la donación es voluntaria.