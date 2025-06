Vandalismo sin freno: atacaron por tercera vez el Centro de Equinoterapia Maldonado

Policiales

El Centro de Equinoterpia de Maldonado fue vandalizado en la jornada de este miércoles 17 de junio luego de que un grupo de personas ingresara al establecimiento y dejara a una yegua encerrada, lo que podría ocasionar secuelas a futuro para el animal, debido a que la potra está acostumbrada a estar bajo techo y con controles de hidratación.

La institución fernandina, que en este 2025 cumple 17 años, manifiesta su preocupación por esta situación vivida, ya que no es la primera vez que padecen un hecho delictivo que afecta a las instalaciones o a los animales.

En comunicación con Montevideo Portal, Valeria Lercari, directora técnica del centro, denunció que se han acostumbrado en este último tiempo a que las instalaciones sean vandalizadas. “La verdad es que ya van como tres veces en el mes que entran a destruir lo que encuentran”, afirmó.

La directora explicó que estas personas entran al establecimiento a “matar aves a pedradas y romper elementos de trabajo”.

Estos hechos afectan de manera directa en la rehabilitación de las personas que concurren al centro. Según Lercari, el acto “afecta mucho a los caballos, ya que, además de generarles estrés, hacen que le tomen miedo a las personas y los caballos de terapia deben sentirse seguros y tranquilos, no asustarse”.

“También pueden ocasionar un problema de salud a los caballos, ya que por las áreas de circulación quedan vidrios de los focos que rompen, palos con clavos o piedras. Un caballo puede pisarlos y lastimarse”, mencionó la directora técnica del centro.

En este último mes el Centro de Equinoterapia sufrió varios episodios de vandalismo en sus instalaciones, pero para las autoridades de la organización no es novedad. “El año pasado sucedió algo similar, y hubo intervención policial, lo que generó que por un tiempo se tranquilizó la cosa”, indicó Lercari.

El centro es una organización que se encarga de la rehabilitación bio-psico-social a través de la práctica de la equinoterapia, por lo que tener una instalación con todas las comodidades es fundamental.

La organización no tiene cableado en sus instalaciones ya que el centro sufrió en este último tiempo dos robos, por lo que cuenta con luz en el contador pero decidieron no poner más cables. "No tenemos cableado, nos han robado los cables ya dos veces, tenemos luz en el contador, pero ya no ponemos cables. Ahora rompieron los focos que quedaban" sentenció Valeria Lercari.