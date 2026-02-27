Vandalismo en una escuela de Punta Colorada: robaron y orinaron en las instalaciones

Una violenta escena se dio en la escuela N° 89 de Punta Colorada, en Maldonado, cuando el pasado 23 de febrero los funcionarios encontraron que había sido vandalizada días previos a la vuelta de las clases.
Según informó el semanario La Prensa y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, los empleados del lugar realizaban recorridas por las instalaciones cuando constataron que estaban las ventanas abiertas.
En ese momento, también se dieron cuenta de que faltaba un televisor de 38 pulgadas; días después, registraron la falta de un micrófono. Además del robo material, los funcionarios encontraron objetos dispersos por el centro de estudios y rastros de que los delincuentes orinaron dentro de las instalaciones.
La investigación está a cargo del personal de Investigaciones I de la zona oeste.
