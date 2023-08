Van y vienen: los jerarcas que viven en el interior del país y trabajan en Montevideo

Política

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds

Por razones de agenda, los ministros y subsecretarios desempeñan la mayor parte de su tarea en Montevideo. Pese a esto, hay algunos que por motivos familiares y personales decidieron seguir residiendo en el interior. Esta determinación tiene como consecuencia que viajen de lunes a viernes desde sus casas hasta la capital del país.

Uno de ellos es el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, quien vive en Minas (Lavalleja) y viaja todos los días a Montevideo. Esta modalidad la mantiene desde que inició el período de gobierno, cuando asumió la vicepresidencia de Antel.

Según dio cuenta el semanario Búsqueda en un artículo de mayo de 2022, el ahora ministro adujo que el auto oficial que lo trasladaba y su correspondiente chofer eran de Minas. El vehículo pertenecía a Antel, por lo que se utilizaba para las tareas del ente en el departamento.

Bouvier llegó a la cartera de Ambiente en enero de 2023, luego de que Adrián Peña dejara el cargo en medio de la polémica por su título de licenciado en Administración. Bouvier mantuvo su decisión inicial y no se mudó a Montevideo.

Montevideo Portal realizó un pedido de acceso a la información al Ministerio de Ambiente para saber quién se hacía cargo de los traslados. Ante esta pregunta, el organismo respondió que el ministro tiene “a disposición un vehículo oficial con un chófer/secretario”.

La persona que se encarga de realizar los traslados de Bouvier de lunes a viernes reside en Minas y está en el ministerio en régimen de pase en comisión, es decir, es el mismo que lo trasladaba antes cuando el secretario de Estado se desempeñaba en Antel. “Los viajes del señor ministro no ocasionan costos extras al ministerio, sin perjuicio del [gasto en] combustible que ello genera”, se aclara en la respuesta.

Respecto de ese gasto justamente, en el ministerio indicaron: “No tenemos contabilizado exactamente cuánto implica el gasto en combustible del señor ministro. Las estimaciones que hicimos es de alrededor de 25.000 mensuales”.

Por otra parte, Bouvier debe quedarse algunos días en la capital del país debido a las tareas que desempeña. Ambiente aclaró que en estas instancias se aloja en hoteles y que el pago sale de su bolsillo, por lo que no se destinan viáticos por este concepto. Distinto era cuando trabajaba en Antel, que cuando se quedaba en Montevideo el gasto de alojamiento lo cubría la empresa estatal.

La explicación

Bouvier justificó la dinámica que implementa desde que comenzó el período de gobierno en que la tarea que desempeña se puede llevar adelante viviendo en el interior del país. Ante la consulta de por qué el gasto de combustible lo asume el Estado y no él, el secretario de Estado dijo que “el cargo así lo dispone” y le parece “correcto”.

“Mis motivos son familiares y tengo el convencimiento de que el residir en el interior del país no dificulta mi tarea”, insistió el ministro y aseguró que la gestión en el organismo no se ha visto “afectada para nada” pese a la distancia que divide su despacho de la casa en Minas.

Cuando asumió el cargo, el ministro dialogó sobre el tema con el presidente Luis Lacalle Pou, quien le dio su respaldo y le comentó que le parecía correcto que continuara con el régimen ya implementado en la vicepresidencia de Antel, exceptuando lo referido a sus estadías en Montevideo.

Por su parte, los colorados no han discutido los traslados de Bouvier, dado que no lo consideran un tema que pueda generar cuestionamientos. “Nunca ha sido planteado”, agregó una fuente política.

El caso de Falero y Brugman

El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, está en una situación similar a la de Bouvier dado que se traslada de lunes a viernes desde el departamento de San José a Montevideo, lo que implica un recorrido de 196 kilómetros de ida y vuelta.

El ministro explicó a Montevideo Portal que el chofer que conduce el auto oficial del ministerio es el mismo que tenía cuando se desempeñó como intendente de San José, por lo que decidió pedirlo en pase en comisión. “Nos vamos los dos y él deja el auto en el Batallón [de Infantería N° 6, ubicado en la capital maragata], y viajamos todos los días”, agregó el secretario de Estado. Al igual que Bouvier, Falero tampoco cobra viáticos y paga el alojamiento en Montevideo y la comida de su propio salario; lo mismo sucede con el chofer.

Otra de las jerarcas que tiene su residencia fuera de Montevideo es la subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Andrea Brugman, quien vive en la ciudad de Florida. El régimen es el mismo que en los dos casos anteriores, salvo que Brugman optó por viajar en su auto particular desde su casa hasta su despacho cuando —luego de la jornada laboral— tiene otros compromisos personales. Cuando se traslada en el auto oficial, el gasto de combustible lo cubre el Estado.

Los días que se tiene que quedar en la capital, el costo de los hospedajes y la comida son asumidos por la propia Brugman y su chofer. La jerarca del Mides aclaró, en diálogo con Montevideo Portal, que el vehículo oficial en el que viaja nunca vuelve vacío a la ciudad de Florida. “Acá en Montevideo me queda esperando hasta que me vaya y lo mismo sucede allá, porque él es de allá también”, agregó.

Sin normativa

Los casos expuestos se dan en un contexto de cierto vacío normativo al respecto.

En lo que concierne al pago de combustible no hay ningún criterio establecido. Es decir, no se prevén situaciones o distancias concretas en las que el jerarca deba pagar de su bolsillo y, por el contrario, cuándo el costo lo tiene que asumir el Estado. De todas formas, como todos los ministros y subsecretarios tienen un auto oficial a disposición, se suele contemplar que lo utilicen para trasladarse desde sus casas en el interior hasta su lugar de trabajo.

En cuanto a los viáticos, la ley 19.771 establece que los funcionarios públicos “que ocupen cargos electivos y los de particular confianza o políticos” deben percibir este dinero cuando desempeñen funciones relacionadas a su cargo fuera de su lugar de trabajo. En los viajes diarios que hacen los jerarcas mencionados anteriormente no corresponde cobrar viáticos porque el recorrido no es por trabajo, estrictamente, sino por una decisión personal, según aclara la norma.

Por Joaquín Symonds

joaquinsymonds