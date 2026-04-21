Economía

Vallcorba sobre el precio de la pasta de dientes: “fallas en el mercado” y qué hará el MEF

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El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, afirmó que el gobierno prevé enviar a fines de mayo el proyecto de Ley de Competitividad e Innovación, que apuntará entre otros temas a corregir “fallas de mercado” en cuanto a determinados productos importados.

Al referirse al tema en una rueda de prensa, el jerarca explicó en particular el caso del precio de venta al público de la pasta de dientes.

“¿Cuál es el problema que tenemos con la pasta de dientes en Uruguay? Cuando uno compra una pasta de dientes que viene de Brasil, el precio del lado uruguayo es sustancialmente mayor que el del mismo producto del lado brasileño. Esa diferencia de precio no obedece a aranceles, a costos de importación, sino que es producto de fallas en el mercado. ¿Por qué? Por ejemplo, por la existencia de importadores exclusivos que, al no tener competencia, pueden trabajar con márgenes de intermediación más grandes”, dijo Vallcorba, según declaraciones consignadas por Info Capital.

El subsecretario indicó que parte del proyecto de promoción de la competencia, la competitividad y la innovación “tiene que ver con ir corrigiendo esas fallas en el mercado” para evitar “que existan por motivos regulatorios importadores exclusivos”.

“Todo eso va a redundar en facilitar que, cuando tenemos un producto que es importado, va a haber más de un importador que esté compitiendo en el ingreso de ese producto y, por tanto, ofreciendolo a precios más bajos”, sostuvo.

“No se trata de desregular, si no de regular con calidad. Haciendo una regulación de calidad y eficiente. En la medida que vayamos removiendo esos obstáculos, vamos a estar generando condiciones para que los precios de los productos básicos de consumo se puedan reducir”, agregó.

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