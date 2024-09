Valeria Ripoll se emocionó en presentación de propuestas para personas con discapacidad

Política

Montevideo Portal

Valeria Ripoll, candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional y madre de un niño con trastorno del espectro autista (TEA), se emocionó en medio de una conferencia de prensa este miércoles al presentar propuestas para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.

Entre las medidas, el candidato Álvaro Delgado propone la creación de una Secretaría de Discapacidad, que opere dentro de Presidencia de la República, y otorgarle un presupuesto de unos US$ 20 millones al año. También hizo hincapié en “reestructurar el sistema educativo para atender a los niños y niñas que tienen discapacidad”, con el objetivo de lograr una “inclusión verdadera”, según afirmó el exsecretario de Presidencia.

Sobre esto último, la candidata a vice reflexionó: “Muchos niños, adolescentes y adultos con discapacidad no pueden estar dentro de la educación” y aseguró que “hoy no forman parte del sistema educativo, no pueden estudiar".

Sin embargo, durante un momento de su alocución, la exdirigente sindical se emocionó y necesitó de una servilleta para secar algunas lágrimas al hablar del tema.

“Miro a varias de las personas que están sentadas hoy acá, y pienso en muchas otras que se han sentado conmigo y me han dicho ‘¿qué va a pasar cuando yo no esté? ¿qué va a ser de mi hijo cuando yo no esté? Ya están pasando los años, nos vamos poniendo grandes, ellos crecen… No hay hermanos, no hay familia…’”, enunció Ripoll y comenzó a llorar.

“‘No hay un lugar donde ellos estén…’”, continuó, con la voz ya quebrada, antes de excusarse y agarrar una servilleta para limpiarse la cara. Pidió disculpas y luego retomó su discurso, aún emocionada, asegurando que la fórmula del Partido Nacional propone, justamente, que “va a existir ese lugar”.

A continuación, se puede ver el momento en que la candidata a vice se emociona durante su discurso:

Asimismo, la exdirigente sindical tuiteó acerca de las iniciativas para personas con discapacidad y, en la publicación, ratificó que una de las medidas presentadas “más importantes es que todas las personas con discapacidad estén en la educación todos los días”.

“La inclusión es una forma de vida. Incluir va a ser una política de Estado”, sentenció.

La lucha por que las personas con discapacidad tengan una mejor calidad de vida fue lo que me trajo a la política. Hoy presentamos propuestas que son respuestas por las que venimos peleando hace mucho tiempo.

Una de las medidas más importantes que presentamos es que Todas las… pic.twitter.com/G552uccDZd — Valeria Ripoll (@Valeriaripoll3) September 12, 2024

Reenviado

Por otro lado, Ripoll contestó, durante el evento, a la senadora frenteamplista Liliam Kechichian, quien este miércoles la acusó de “hacer campaña electoral” en un grupo de WhatsApp de madres de hijos con TEA.

“Creo que a la senadora quizás le falte humanizarse un poco más, porque cuando formamos parte de estos colectivos y lo vivimos como lo vivimos cada posibilidad de poder escuchar a alguien que propone hacer algo para mejorar la vida de este colectivo puntualmente todos nos pasamos el aviso”, manifestó.

Así, consideró que sería “irresponsable” de su parte el saber que informará sobre “cosas que son trascendentes para las familias y no avisarles para que lo escuchen”.

“Uno cuando toma decisiones lo tiene que hacer con la información. Bueno, […] lo que yo hice como candidata a la vicepresidencia es informar a todas esas familias que sé que están esperando saber qué planteamos los políticos que vamos a hacer en cada uno de estos temas informar que vamos a presentar justamente un tema que, para ellos, es el problema de su vida”, concluyó.

Montevideo Portal