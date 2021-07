Vacuna anticovid: casi un 30% de los menores de 12 a 17 años recibió las dos dosis

Locales

Alicia Fernández, coordinadora del Área Programática de Salud de la Niñez del Ministerio de Salud Pública (MSP), dio declaraciones a la prensa este martes con respecto al esquema regular de vacunación en niños y adolescentes.

Fernández comentó que entre jóvenes de 12 a 17 años hay un 70% de vacunados con primera dosis contra el coronavirus. "Con segunda dosis llevamos casi un 30%", señaló. "Nos quedan muy pocas dosis de vacuna antigripal, eso es muy bueno", aseguró.

Sin embargo, sobre una tercera dosis para menores de edad, prefirió no hacer declaraciones, ya que el tema "está a estudio" por la Comisión Asesora de Vacunaciones del MSP.

La doctora recordó que para la vacuna contra la gripe "no hay agenda del MSP", sino que se debe agendar en vacunatorios o prestadores, pero hay "pocas dosis" y se va "a terminar la campaña próximamente".

"Los que no quisieron vacunarse tuvieron mucho tiempo para hacerlo, los que no se vacunaron ya no se van a vacunar por decisión personal de los padres, en caso de los niños, o de los adultos en caso de los adultos", aseguró. "Pensamos que a mediados de agosto" termina la campaña de vacunación contra la gripe, señaló Fernández.

La coordinadora del Área Programática de Salud de la Niñez del MSP insistió en la vacunación en personas menores a 18 meses de vida, que incluyen "vacunas para bacterias y para virus". Con respecto a las de virus hizo referencia a la vacunación contra sarampión, rubéola y paperas, "sobre todo en algunos departamentos limítrofes hubo casos de sarampión".

Además, Fernández hizo referencia a que "las mamás embarazadas tienen que vacunarse a partir de las 18 semanas contra vacuna de tos convulsa, que es una enfermedad potencialmente grave y que puede ser mortal". "Si la mamá se vacuna protege a su bebé, que recién va a estar inmunizado al sexto mes", aseguró.