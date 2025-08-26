Vacaciones de setiembre 2025 en Uruguay: ¿cuándo serán y cuántos días durarán?

Locales

Las vacaciones de setiembre de 2025 en Uruguay, según el calendario oficial aprobado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), irán del lunes 22 al miércoles 24 de setiembre. Este receso marca el último descanso antes de concluir el año lectivo.

De todos modos, algunas instituciones privadas optan por ofrecer toda la semana libre, extendiendo el descanso desde el lunes 22 hasta el viernes 26.

La finalización de cursos está prevista para el 12 de diciembre de 2025 en educación inicial y primaria. En Secundaria y en UTU, la fecha varía en función de los planes que dicte cada centro.

