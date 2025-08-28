Locales

Usuaria del Saint Bois agredió a funcionarias y rompió el vidrio de ventanilla de atención

Montevideo Portal

El sindicato de trabajadores del hospital Saint Bois decidió realizar un paro de 24 horas a partir de las 19 horas de este miércoles 27 de agosto por una usuaria que provocó desmanes dentro del centro y agredió a varias funcionarias.

Mediante un comunicado, el gremio, que está nucleado en la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP), informó que la mujer “tomó la decisión de agredir a unas compañeras tomándolas del brazo, intentando agarrarlas del cuello y rompiendo un vidrio de una ventanilla de atención del hospital”.

“Lo más importante es que, más allá del susto, no debemos lamentar heridas de entidad”, agrega la misiva. Según informó Subrayado (Canal 10), la usuaria se retiró del lugar antes de la llegada de la Policía y tenía una herida en la mano por el golpe al cristal.

“Otra vez debemos enfrentar un hecho que nos interpela como sociedad y nos vemos obligados a parar en busca de una visibilización mayor de un hecho que, lamentablemente, sucede con más frecuencia y nos negamos rotundamente a normalizar”, finaliza la carta.

El presidente de la comisión interna del Saint Bois, Leonardo Rodríguez, informó que el centro decidió realizar las “denuncias pertinentes” y se sigue “trabajando en el hecho”.

“Seguimos trabajando en llegar a mejorar la armonía entre trabajadores y usuarios para que estos hechos no se vuelvan algo de todos los días y no queremos que esta situaciones se vuelvan un cotidiano bajo ningún concepto”, agregó.

