Uruguayos varados en Chile “Los vuelos se están cancelando porque somos pocos“

Ante la propagación del coronavirus por el mundo, casi todos los países del planeta implementaron medidas que restringen el tránsito de extranjeros por sus aeropuertos, puertos y fronteras. Esa situación generó que varias personas quedaran varadas, y los uruguayos no escaparon de eso.

En estos días dimos cuenta de la situación de uruguayos varados en el aeropuerto de Natal y de un compatriota varado en la ciudad de Curitiba.

Un grupo de 28 uruguayos varados en el aeropuerto de Chile denunciaron a través de redes sociales que "se vienen suspendiendo los vuelos hace dos días" y no pueden regresar a Uruguay.

En diálogo con Montevideo Portal Romina Larrosa, una de las uruguayas varadas en el aeropuerto trasandino, explicó cuál es la situación que están viviendo.

"Llegamos ayer (martes) y nos cancelaron el vuelo. Nos dijeron que el de hoy salía, que estaba confirmado, anoche lo cancelaron y nos dijeron que sale mañana (jueves), pero no hay nada que nos asegure que ese vuelo salga y nos vuelvan a hacer lo mismo", relató Larrosa.

Además, sostuvo que han llegado al aeropuerto de Chile uruguayos de diferentes lugares.

"Yo vine desde Irlanda, hice escala en Londres y de ahí a Santiago. Ni bien llegué mi vuelo de Latam a Uruguay de ayer estaba cancelado, me dijeron que al otro día había confirmado uno (este miércoles), lo cancelaron también, y nos dijeron que mañana sale vuelo, pero la realidad es que hasta que no haya mas gente y se llene el vuelo, no va a salir", explicó.

Además, "otros uruguayos llegaron de nueva Zelanda, Australia y hoy llegó una chica desde México".

Los compatriotas varados en el aeropuerto de Chile reclaman que se encuentran "en situaciones higiénicas deplorables".

"Tenemos como unos catres que son nuestras camas, encontramos un lugar abajo donde estar y que no se escuche la música del aeropuerto porque está prendida toda la noche", contó Romina Larrosa a Montevideo Portal.

"No tenemos lugar dónde bañarnos y no podemos salir del aeropuerto porque hay toque de queda en Chile", relató.

En un video difundido en redes sociales señalan que no tienen dónde ducharse, dónde cambiarse de ropa ni acceso a su equipaje.

"Los vuelos se están cancelando porque somos pocos, es un motivo pura y exclusivamente comercial, así nos lo dijeron. No salen porque no les es rentable", afirmó uno de los uruguayos varados en Chile.

"Desde la embajada de Chile no nos han dado una respuesta, no apareció nadie de a comunicarse ni enviarnos soporte. No sabemos qué hacer, nos dicen que mañana sale un vuelo, pero seguimos siendo 15 por lo que el motivo va a ser el mismo", agregó.

Fuentes del Ministerio de Relaciones informaron a Montevideo Portal que la "prioridad" son los uruguayos varados, y que la Cancillería está haciendo el "máximo esfuerzo" para traer a estos uruguayos varados en Chile y en otros países.

El canciller Ernesto Talvi publicó un tuit este martes en el que afirma que se está haciendo "todo lo posible" para que regresen al país, pero que necesitan que se contacten con el consulado uruguayos más cercano para unificar reclamos y tener una lista de varados. En ese sentido, recordó el mapa consular, donde se pueden consultar la ubicación e información de esas sedes diplomáticas.

Este lunes, en tanto, llegaron 82 uruguayos que estaban varados en Sao Paulo.

