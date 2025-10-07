Internacionales

Uruguayos detenidos en la flotilla a Gaza ya están en camino a sus lugares de residencia

Montevideo Portal

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los dos ciudadanos uruguayos que habían sido detenidos por la Armada de Israel el pasado 1° de octubre fueron liberados y ya se encuentran “en camino a sus lugares de residencia”.

En un comunicado difundido este lunes, la Cancillería indicó que ambos “se encuentran en buen estado de salud” y expresó su agradecimiento “a los países que realizaron gestiones para posibilitar el retorno” de los compatriotas.

La detención se produjo cuando la Flotilla Global Sumud, integrada por más de 40 embarcaciones y unas 500 personas de distintos países, fue interceptada por fuerzas israelíes cuando intentaba llegar a la Franja de Gaza.

El ministerio recordó que la liberación se da a dos años del ataque de Hamás que dejó más de 1.200 muertos en Israel y más de 250 personas secuestradas. En el texto, el gobierno uruguayo también aludió a las consecuencias del conflicto: “Marcó el inicio de una devastación de la Franja de Gaza por parte de Israel, que ha causado la muerte de decenas de miles de personas, la mayoría de ellas civiles, en particular mujeres y niños”.

El comunicado expresa que, en esta fecha, Uruguay “ansía que los diálogos indirectos iniciados en Egipto entre las partes en conflicto sean el comienzo de un camino de paz sostenible en Israel y Palestina”.

Asimismo, el gobierno reitera “la necesidad urgente de implementar un cese al fuego inmediato y permanente, el retorno de los rehenes que permanecen secuestrados y el ingreso sin dilaciones ni obstáculos de la ayuda humanitaria a Gaza para hacer frente a la desesperante hambruna”.

Finalmente, la Cancillería reafirma “la urgencia de construir las bases de dos Estados y dos pueblos, con las garantías básicas para israelíes y palestinos de vivir definitivamente en paz y seguridad”.

