Uruguaya irá a cumbre global de Juventud y Democracia: ¿quién es y cuál será su rol?
Agustina García representará al país, colaborará en un documento con propuestas de políticas públicas para luego derivar al gobierno.
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22.04.2026 16:19
Montevideo Portal
Uruguay participará, por primera vez, de la Cumbre Internacional de la Juventud y la Democracia, que este año celebra su octava edición.
El evento se realizará del 24 al 26 de abril en Manta, Ecuador. Agustina García, una rochense de 30 años, representará a Uruguay en el espacio que reunirá a más de 500 jóvenes de 30 países.
“Las expectativas son muy grandes”, contó a Montevideo Portal y añadió que su intención es “llevar las mejores ideas y plasmar las de Uruguay”.
Ella actuará como moderadora y, luego, expositora. “Me tocó liderar un tema que es infraestructura y tecnología. Va a ser la mesa que voy a liderar como representante de Uruguay”, indicó.
De tal forma, el sábado se formarán 12 mesas de trabajo, cada una compuesta por unas 50 personas, cada una sobre temas distintos. Su rol, pues, es moderar la mesa y luego exponer las ideas principales que surjan sobre el tema: “Voy a sacar las ideas de todos los países que ahí expongan, y luego exponemos el domingo”, afirmó.
La edil suplente por el departamento de Rocha, perteneciente a la lista 4404 del Partido Nacional, señaló que el objetivo final es formar un documento “en base a la democracia y al desarrollo sostenible” para que luego cada delegación entregue a sus respectivos gobiernos. Esa hoja de ruta prevé “soluciones” y políticas públicas para “llevar en práctica hasta 2030”, puntualizó.
García dijo que ya está en contacto con Cancillería de la República en esta materia. “Vamos a empezar por ahí a trabajar, que ellos me vayan derivando a las demás autoridades”, aseguró.
Así, buscará “desplegar más políticas públicas que puedan ayudar a más gente”. “Principalmente eso, y no estar tan enfocados en lo que ya tenemos, que muchas políticas públicas que ya tenemos sabemos que no están funcionando”, finalizó.
Montevideo Portal
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