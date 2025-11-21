Curiosidades

Uruguaya contó cómo conoció a un “tipazo” que tenía un billete de $ 500 en Costa de Marfil

Montevideo Portal

Franca Levin, conocida en redes sociales como Demente con Mochila, es una youtuber e influencer uruguaya que está recorriendo el continente africano como mochilera. En las últimas horas, contó que tuvo un encuentro con una persona que —increíblemente— atesoraba un objeto vinculado a Uruguay.

La mujer explicó que está viajando por África en transporte público desde hace 11 meses: comenzó su recorrido en Marruecos y su objetivo es terminar en Sudáfrica. Este jueves, llegó a la frontera de Liberia con Costa de Marfil, países situados en la región occidental del continente.

Levin dijo que cada vez que cruza un paso fronterizo se pone una camiseta de la Liga Universitaria de Deportes que dice “Uruguay” en su parte trasera. Esta —explicó— es la manera “más fácil” que encontró para aclarar que no es europea y que no le quieran cobrar “hasta por respirar”. Además, dijo que gracias a Luis Suárez pudo salir de “momentos incómodos”.

“Como decía, ayer crucé la frontera de Liberia a Costa de Marfil. Mientras yo estaba feliz por haber sorteado la burocracia sin tener que pagar un centavo extra, vino un tipo corriendo. ‘Tengo dinero de Uruguay’, dice, y me muestra $500. Honestamente, no lo podía creer”, contó.

La joven dijo que el hombre pretendía cambiarle el dinero uruguayo por su equivalente en la moneda local, pero había dos inconvenientes: que ella “no pretende volver” a Uruguay en el corto plazo y, principalmente, el poco efectivo con el que arribó al lugar.

Sin embargo, le ofreció al local un poco menos del equivalente y concretaron el intercambio. “Agarro viaje y todos contentos. Ellos con 5k CFA y yo con la nostalgia de tener un billete de Uruguay, aunque no me sirva para nada acá”, comentó.

De todas formas, se preguntó cómo un billete uruguayo había llegado hasta allí. “Le escribí al único uruguayo que conozco que hizo esta ruta hace no mucho tiempo: ‘Confuso Uy’. Él viajó en 2023 con su propio vehículo, lo cual da muchas ventajas en términos de movilidad, pero también varios dolores de cabeza”, explicó.

Este viajero le contó que en Costa de Marfil le entregó $ 500 a un policía que lo obligó a darle una coima luego de un choque: “Terminé dándole US$ 50 y un billete de $ 500 con el verso de que valía como US$ 100. En el apuro, transás”.

Luego de conocer esos detalles, Levin finalizó: “Eso fue hace más de dos años; intuyo que en este tiempo ese billete debe haber pasado de mano en mano con la promesa de que valía mucho dinero y llegó a estos tipos que ¿laburan? en la frontera. Después de saber la historia completa, me dio un poco menos de vergüenza haberle dado menos del cambio oficial”.

