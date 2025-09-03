Locales

Uruguay vs. Perú: dónde no estacionar en la zona del Estadio Centenario

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) afirmó en un comunicado que, de cara al partido de la selección uruguaya ante Perú del jueves, se implementarán medidas de estacionamiento y cortes de calle en los alrededores del Estadio Centenario.

La IM recordó, así, que está prohibido estacionar en canteros y áreas verdes. Se habilitará estacionamiento a 45° contra el Parque Batlle y en paralelo a canteros en torno al estadio, manifestó la comuna.

La zona de exclusión estará a cargo del Ministerio del Interior. Permanecerá cortada al tránsito la avenida Ricaldoni (en ambos sentidos) entre avenida Italia y Alfredo Navarro.

Transporte público

La comuna informó que las líneas de transporte por avenida Italia hacia Buceo, Parque Rodó y Pocitos (143, 192, 316 y 494) desviarán: avenida Italia, avenida Ricaldoni (a la altura de Albo), Catalunya, Ramón Anador a su ruta.

Líneas 143 y 494 hacia Ciudadela y Delta del Tigre desviarán: Ramón Anador, Las Heras, Avenida Italia.

Las líneas 76, 185, 186, 191, 192, 316 y 328 (a Pocitos, Punta Carretas, Rivera y Luis Alberto de Herrera) desviarán: avenida Centenario, Brito Foresti, túnel de avenida Italia, avenida Ricaldoni a ruta.

Las líneas 76, 185, 186, 191, 192, 316 y 328 (Casabó, Cerro, Manga, Ciudadela, Cno. Maldonado, Mendoza e Instrucciones) desviarán: Las Heras / Escuder Núñez, avenida Italia, avenida Centenario a su ruta.

La línea 329 (Punta Carretas) desviará: Garibaldi, Albo, Ricaldoni, Catalunya, Ramón Anador a su ruta.

Línea 115 (Vista Linda): avenida Italia (giro a la izquierda), Centenario a ruta.

