Uruguay volvió a ser el país con la nafta y el gasoil más caros de la región en agosto

La consultora especializada en temas energéticos SEG Ingeniería publicó este domingo su informe de agosto sobre indicadores energéticos y en ese mes Uruguay tuvo la nafta y el gasoil más caro de la región.

Según la empresa, mientras el costo del gasoil en el país se ubicó en US$ 1.17 el litro, en Chile fue de US$ 0,87, en Brasil US$ 0,88, Argentina US$ 0,96 y en Paraguay US$ 0,82.

La nafta tuvo un costo en Uruguay de US$ 1,64 el litro en agosto, mientras que en Chile fue de US$ 1,23 el litro, en Brasil US$ 1,13, en Argentina US$ 0,96 y en Paraguay US$ 1,03.

“Los precios de los energéticos en Uruguay durante agosto mostraron una expansión más moderada respecto a la observada en el mes de julio, particularmente para el costo de la energía de los hogares, debido a la menor incidencia del gasoil en el consumo residencial de energía”, se asegura en el informe.

A su vez, se agrega que si bien los precios de los combustible se mantuvieron sin cambios en agosto, “hubo una actualización de precios de los productos elaborados por Ancap” el último día de julio, impactando casi completamente en agosto.

“Los nuevos precios se plasmaron en un aumento del gasoil del 10,9%, de las naftas del 7,5% y del queroseno del 0,96%, permaneciendo estables el fueloil, supergás y propanos. En los primeros días de septiembre se registró una caída en los precios de los combustibles cuyo impacto será estimado en el reporte correspondiente al mes de setiembre”, afirma el trabajo.

Por otro lado, la leña mostro un encarecimiento del 0,86%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, ine.gub.uy) y también el gas natural lo hizo muy levemente, un 0,14% en promedio para el pliego tarifario de MontevideoGas.

De esta manera, el índice de precios de los energéticos residenciales IPER, creció 0,14% durante agosto, una variación mensual menor que en julio cuando se expandió 0,74%, y acumula un crecimiento del 6,81% en términos interanuales.

El costo industrial de la energía, valorado por el índice de precios de los energéticos industriales IPEI, aumentó 0,4%, media décima de punto menos que en julio, y llegó a una variación respecto en el año móvil del 6,77%.

