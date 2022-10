Uruguay tiene el mejor servicio digital público de América Latina, según Oxford Insights

“El análisis profundo de servicios públicos centrados en el ser humano de esta semana nos indica que Uruguay es el país con mejor desempeño en la región de América Latina, ocupando el sexto lugar en nuestro índice global y destacando, particularmente, en el pilar de accesibilidad e inclusión”, informó la consultora Oxford Insights (OI) a través de su cuenta de Twitter.

This week's Human-Centred Public Services deep dive is Uruguay, the standout performer of the Latin American region, coming in at 6th place in our global index, and shining particularly in the Accessibility and Inclusion pillar (89/100)