Uruguay se ubica entre los mejores destinos del mundo para viajar en 2026, según la BBC

Un informe de la BBC publicado este lunes señala que Uruguay es uno de los mejores países del mundo para viajar en 2026.

Particularmente, Uruguay se ubica en el puesto 10 del ranking y encabeza a los países sudamericanos. Según la BBC, “a pesar de su modesto tamaño, esta nación ofrece una deslumbrante variedad de atractivos naturales, arquitectura colonial y dunas golpeadas por el viento”.

Por otro lado, su posición también se sustenta ya que Uruguay “es calificado como uno de los lugares más seguros para los viajeros LGBTQ+ y su campaña Uruguay Natural alienta a los visitantes a respetar el medio ambiente mientras apoyan a las comunidades locales”.

A la hora de ponderar a Montevideo, la BBC acota que es una “vibrante capital que da la sensación de un balneario, a pesar de ser un concurrido puerto”.

“Aunque durante mucho tiempo fue eclipsada por Buenos Aires, justo al otro lado del Río de la Plata, Montevideo es también uno de los lugares de nacimiento del tango, hogar de buena carne y cuna del carnaval más largo de América del Sur, que dura al menos 40 días, de enero a marzo”, acota el prestigioso medio.

En esta línea, destaca que “Colonia del Sacramento —fundada por los portugueses— es un tesoro arquitectónico y, entre los fértiles pastizales del campo uruguayo, se produce una de las mejores carnes del planeta”.

Por último, “la costa de Uruguay está salpicada de buenas playas, lugares de surf, pueblos de fiesta y de pescadores, sin mencionar las lagunas llenas de flamencos, como la de Rocha y la Garzón, además de las dunas de arena de Cabo Polonio”.

Los primeros puestos del ranking:

1. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

2. Costa de Oregón, Estados Unidos

3. Costa Rica

4. Guimarães, Portugal

5. Islas Hébridas, Escocia

6. Ishikawa, Japón

7. Loreto, Baja California Sur, México

8. Montenegro

9. Santo Domingo, República Dominicana

10. Uruguay

11. Valle de Colchagua, Chile

12. Valle de Slocan, Columbia Británica, Canadá

