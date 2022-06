Uruguay se propone ser un “hub internacional de innovación”, afirmó Paganini en EEUU

Política

Montevideo Portal

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, aseguró en Estados Unidos que Uruguay se propone ser un “hub regional de innovación”.

“Hemos volcado mucha energía en desarrollar a Uruguay como un hub de innovación. El país ha sido un hub de negocios para el Conosur durante muchos años. Tenemos un buen registro de innovación y queremos ir un paso más allá para convertirlo en un hub de innovación para la región, atrayendo talento, inversiones y startups”, afirmó el secretario de Estado este miércoles, en el foro “Digital Transformation and Resilience in the Americas”, organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Paganini representó a Uruguay en este evento, luego de que el presidente Luis Lacalle Pou diera positivo de covid-19 y tuviera que cancelar su viaje al país norteamericano en el marco de la Cumbre de las Américas. El ministro de Industria fue entrevistado junto al presidente de Microsoft para América Latina, Rodrigo Kede Lima.

Kede Lima y Paganini se refirieron a la inversión que la empresa multinacional hará para instalar un laboratorio tecnológico en Uruguay, el primero de Microsoft en la región y el tercero en el mundo.

“La pandemia demostró que tenemos que acelerar la transformación digital de los gobiernos, y Uruguay es un gran ejemplo. Estamos muy cerca de anunciar un I-Lab (Innovation Lab) en Uruguay, ya lo hemos acordado. Será el tercero del mundo, ya hay en Shanghái (China) y en Múnich (Alemania). (...) Hoy en día, la innovación y la creación sucede en todos lados, no solo en las grandes ciudades de los países muy grandes. En Uruguay tienen un gran talento, infraestructura y condiciones para hacerlo”, subrayó el presidente de Microsoft en América Latina.

Paganini destacó que la pandemia de covid-19 permitió profundizar el desarrollo de la transformación digital en Uruguay, especialmente en el sistema educativo. El ministro señaló que gracias a la estructura del Plan Ceibal se mantuvieron las clases durante la emergencia sanitaria, pero fue un desafío incrementar el uso de las computadoras de 5% a 90% en un corto período de tiempo.

De todos modos, valoró que la profundización del formato de clases virtuales será beneficioso para las futuras generaciones. “Estoy convencido de que veremos en Uruguay una explosión del talento digital en los próximos años”, afirmó en el foro de la cámara comercial estadounidense.

A su vez, el ingeniero destacó la creación en tiempo récord de la aplicación CoronavirusUy, que permitió al gobierno hacer un seguimiento minucioso de la pandemia. Recordó que a partir de ella se pudo hacer un seguimiento de la evolución de la emergencia sanitaria en el país y avanzar en el plan de vacunación anticovid.

“Cada ciudadano, desde el presidente de la República hasta un niño de un pueblo del interior del país, puede agendar la vacunación a través de la aplicación”, enfatizó.

En este sentido, Paganini afirmó que el desarrollo digital ha sido tomado como una política de Estado en Uruguay. “Entre una administración y otra ha habido continuidad en la inversión en infraestructura. Es un esfuerzo público-privado, porque las compañías telefónicas han invertido en infraestructura. Una de ellas es estatal, Antel, y estamos orgullosos de decir que Antel lidera estos asuntos”, dijo.

“Uruguay ha hecho varias cosas bien: la infraestructura, las plataformas digitales; tenemos un ecosistema dinámico que exporta servicio de soporte informático al mundo. En Uruguay tenemos startups, empresas internacionales y queremos tener más centros de desarrollo. Creemos que seremos el hub regional de innovación. Hacia allí nos dirigimos. Por supuesto tenemos muchos desafíos”, remarcó.

Entre otros potenciales percances, Paganini subrayó que “la demanda de habilidades digitales es global y enorme”. No obstante, dijo que el país debe “tener presente que es una forma de integrar a las personas de distintas partes de la región, de forma tal de sacarle provecho”.

Montevideo Portal