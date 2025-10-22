Economía

Uruguay sale al mercado con nuevo bono en pesos a 2035 y reapertura en dólares a 2037

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció este miércoles la emisión de un nuevo bono global en pesos nominales con vencimiento en 2035, así como la reapertura del bono global en dólares estadounidenses con vencimiento en 2037. La operación forma parte de la estrategia de financiamiento del gobierno y busca continuar ampliando la base de inversores y mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública.

Según el comunicado oficial de la cartera, la emisión será acompañada por una oferta de recompra de títulos en circulación, tanto globales como locales. En particular, el MEF ofrecerá recomprar bonos globales en pesos con vencimiento en 2028 y 2031, además de instrumentos locales como Notas de Tesorería en pesos nominales con vencimientos en 2026 y 2029, y Letras de Regulación Monetaria con vencimientos durante 2025 y 2026.

La cartera explicó que la operación tiene como objetivo mejorar la eficiencia del portafolio de deuda del país, extendiendo los plazos promedio y reduciendo los riesgos de refinanciamiento. También permitirá fortalecer el mercado de deuda en moneda local y mantener una presencia activa en los mercados internacionales de capital.

El bono global en pesos a 2035 será emitido bajo legislación internacional, mientras que la reapertura del bono en dólares a 2037 busca incrementar la liquidez de ese instrumento.

La transacción será conducida por un grupo de bancos internacionales designados como agentes estructuradores y colocadores. Según el MEF, los detalles finales de la operación —como los montos adjudicados y las tasas obtenidas— se darán a conocer una vez concluido el proceso de colocación.

El gobierno destacó que esta iniciativa se enmarca en una política de gestión de deuda “responsable y proactiva”, orientada a mantener la solidez de las cuentas públicas, promover la estabilidad macroeconómica y reafirmar la confianza de los inversores en Uruguay.

