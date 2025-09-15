Uruguay registró crecimiento económico del 0,4% en el segundo trimestre de 2025, según BCU

Economía

Montevideo Portal

El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó este lunes su Informe de Cuentas Nacionales, que corresponde al segundo trimestre de 2025 y que señala un crecimiento del producto bruto interno (PBI) del 0,4% en términos desestacionalizados y del 2,1% interanual.

“Desde el enfoque de la producción, se destaca el desempeño positivo de las actividades de ‘Agropecuario, Pesca y Minería e Industria manufacturera’, parcialmente contrarrestado por la menor actividad de la ‘Energía eléctrica, Gas y Agua’”, indica el informe.

Por el lado de la demanda, “se registró un incremento” a nivel interno y externo.

“En lo referente a la demanda interna, se produjo un aumento del Gasto de Consumo Final y de la Formación Bruta de Capital. En el primer caso, el crecimiento se corresponde con un incremento del Gasto de Consumo Final de Hogares, mientras que el Gasto de Consumo Final del Gobierno e ISFLSH se redujo en términos interanuales. En el caso de la Formación Bruta de Capital la expansión se explica por una mayor acumulación de existencias respecto al mismo trimestre del año anterior”, señala.

A nivel externo, se “registró un aumento del 0,5% en el volumen físico de las exportaciones, mientras que las importaciones presentaron una expansión del 0,7%, manteniéndose la demanda externa neta en términos de volumen físico en niveles similares al mismo trimestre del año anterior”.

Montevideo Portal