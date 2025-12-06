Policiales

Uruguay registró casi 350 muertes en siniestros de tránsito entre enero y setiembre

Uruguay acumuló 346 fallecimientos por accidentes de tránsito entre enero y setiembre de 2025, un número que desborda con creces la meta propuesta para 2031.

El país se comprometió ante Naciones Unidas a registrar 217 muertes anuales para dicho año.

La información, difundida por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) y consignada por Telenoche (Canal 4), indica que el 79% de las víctimas eran hombres y que casi la mitad (47%) viajaban en moto al momento del siniestro.

El departamento con más muertes fue Montevideo, con el 26% de los casos, seguido por Canelones con 17%.

De acuerdo con el citado medio, la cifra ya supera la registrada hace un año: en los primeros nueve meses de 2024 se documentaron 328 muertes, 18 menos que en 2025.

En cuanto a la forma de los siniestros, poco más de la mitad (51%) fueron colisiones entre vehículos; le siguen los despistes (28%) y atropellos de peatones (18%).

Del total de víctimas fatales, el 68% eran conductores, 17% peatones y 15% pasajeros.

Los datos muestran también un incremento en la cantidad de siniestros con lesionados: en 2025 ocurrieron 16.406, frente a 15.714 en igual período de 2024.

