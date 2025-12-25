Internacionales

Uruguay reconoció triunfo de Asfura en Honduras: el comunicado y los detalles del proceso

La Cancillería uruguaya emitió un comunicado oficial en el que expresa que toma nota de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, que proclamó al empresario y exalcalde conservador Nasry Asfura como presidente electo tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Según el texto, la proclamación de Asfura se produce después de un escrutinio prolongado y polarizado, que contó con la supervisión de misiones de observación electoral internacionales —como las de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea— y que, a juicio de Uruguay, respaldaron los resultados declarados por el ente electoral hondureño.

El comunicado subraya que Uruguay felicita a Asfura por su elección y manifiesta su voluntad de trabajar conjuntamente con el nuevo gobierno para fortalecer las relaciones bilaterales y promover iniciativas que contribuyan a la paz y estabilidad en América Latina y el Caribe.

Asimismo, resalta “el alto compromiso con la democracia y la cultura cívica” del pueblo hondureño, que concurrió “de manera masiva a las urnas el 30 de noviembre último”.

El proceso electoral hondureño fue uno de las más ajustados y controvertidos de los últimos años en Centroamérica: Asfura, del Partido Nacional, fue proclamado con alrededor del 40,26% de los votos, superando por un estrecho margen al presentador de televisión y líder del Partido Liberal, Salvador Nasralla (39,54%).

El proceso estuvo marcado por denuncias de irregularidades, reclamos de recuento de actas y una atención internacional muy activa. Por un lado, la Misión de Observación Electoral de la OEA afirmó que los resultados “reflejan la voluntad ciudadana” y no identificó elementos fraudulentos determinantes.

Por otro lado, sectores opositores y exmandatarios iberoamericanos denunciaron que el proceso democrático estaba “bajo grave cuestionamiento” por presuntas amenazas a funcionarios y presiones externas.

La Unión Europea también felicitó a Asfura tras la declaratoria oficial del CNE y manifestó su compromiso de fortalecer la cooperación con el país centroamericano.