Contenido creado por Tomas Gebelin
Internacionales

Salió la foto

Uruguay reconoció triunfo de Asfura en Honduras: el comunicado y los detalles del proceso

La elección en el país caribeño fue ajustada y tuvo denuncias por irregularidades; hubo que esperar casi un mes para saber el ganador.

25.12.2025 12:38

Lectura: 2'

2025-12-25T12:38:00-03:00
Compartir en

La Cancillería uruguaya emitió un comunicado oficial en el que expresa que toma nota de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, que proclamó al empresario y exalcalde conservador Nasry Asfura como presidente electo tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Según el texto, la proclamación de Asfura se produce después de un escrutinio prolongado y polarizado, que contó con la supervisión de misiones de observación electoral internacionales —como las de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea— y que, a juicio de Uruguay, respaldaron los resultados declarados por el ente electoral hondureño.

El comunicado subraya que Uruguay felicita a Asfura por su elección y manifiesta su voluntad de trabajar conjuntamente con el nuevo gobierno para fortalecer las relaciones bilaterales y promover iniciativas que contribuyan a la paz y estabilidad en América Latina y el Caribe.

Asimismo, resalta “el alto compromiso con la democracia y la cultura cívica” del pueblo hondureño, que concurrió “de manera masiva a las urnas el 30 de noviembre último”.

El proceso electoral hondureño fue uno de las más ajustados y controvertidos de los últimos años en Centroamérica: Asfura, del Partido Nacional, fue proclamado con alrededor del 40,26% de los votos, superando por un estrecho margen al presentador de televisión y líder del Partido Liberal, Salvador Nasralla (39,54%).

El proceso estuvo marcado por denuncias de irregularidades, reclamos de recuento de actas y una atención internacional muy activa. Por un lado, la Misión de Observación Electoral de la OEA afirmó que los resultados “reflejan la voluntad ciudadana” y no identificó elementos fraudulentos determinantes.

Por otro lado, sectores opositores y exmandatarios iberoamericanos denunciaron que el proceso democrático estaba “bajo grave cuestionamiento” por presuntas amenazas a funcionarios y presiones externas. 

La Unión Europea también felicitó a Asfura tras la declaratoria oficial del CNE y manifestó su compromiso de fortalecer la cooperación con el país centroamericano.