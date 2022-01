Uruguay primero en la región y 25 a nivel global en estado de derecho

La embajada de Uruguay en Estados Unidos (EE. UU.) anunció "con orgullo" que nuestro país se ubicó primero en una lista de 32 países de América Latina y el Caribe en el Índice del Estado de Derecho (Rule of Law Index) del Proyecto por la Justicia Mundial (World Justice Project, WJP).

Proud to announce #Uruguay’s score places it at 1 out of 32 countries in the Latin America and Caribbean region on the #RuleOfLaw, according to #WJP #RuleofLawIndex ?????? https://t.co/vRGZhfPxaP pic.twitter.com/ddwOe0OlBj