Uruguay expresó “preocupación” por Afganistán y "monitorea" presencia de compatriotas

Nuestro país no tiene relaciones diplomáticas con ese país y hasta el momento no hay información de presencia de uruguayos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en representación del gobierno uruguayo, emitió un comunicado este lunes sobre la situación en Afganistán. En tal sentido, expresaron su "preocupación" por el "rápido deterioro" del contexto.

"Los recientes enfrentamientos armados y la ocupación de las ciudades más importantes del país por el movimiento talibán, incluyendo su capital, Kabul, han generado una gran inquietud en la comunidad internacional por la seguridad e integridad de las personas que allí residen y han motivado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", señala el comunicado.

En este sentido, afirmaron que es "esencial" que las partes en conflicto "respeten en forma estricta y completa" las obligaciones del derecho internacional humanitario, "especialmente aquellas que se refieren a la protección de la población civil. "En ese sentido, es necesario asegurar la posibilidad de que los residentes extranjeros y afganos que así lo deseen, abandonen el país con plenas garantías para su integridad física", agrega.

"Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay hace un llamado para que todos los actores políticos del país realicen los esfuerzos necesarios para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales de toda la población afgana", concluye.

En este sentido, fuentes de Cancillería dijeron a Montevideo Portal que el gobierno uruguayo se encuentra monitoreando la posibilidad de que haya uruguayos en tierras afganas. Hasta el momento no se dispone de información, pero habrá novedades en las próximas horas. Uruguay no tiene embajada ni consulado en ese país, por tanto, no "mantiene relaciones diplomáticas".

