Uruguay exportó más de US$ 13.000 en 2025, el registro más alto de la última década

Las exportaciones uruguayas de bienes alcanzaron durante el año 2024 los US$ 13.493 millones, un crecimiento de 5% frente a los datos de 2024.

Según señaló Uruguay XXI, este es el registro más alto de la última década.

La carne bovina volvió a liderar la canasta exportadora, con ventas por US$ 2.680 millones y una variación anual de 33%, lo que marcó un máximo histórico, destaca el informe de la agencia. “El desempeño estuvo acompañado por mayores exportaciones de soja [18% más que el año anterior] y productos lácteos [14% más]”, indica la publicación, difundida este viernes 2 de enero.

De acuerdo con lo informado por la agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país, el principal destino de las exportaciones uruguayas en 2025 fue China (26% del total), seguido por Brasil (15%) y, en tercer lugar, la Unión Europea (14%). Estados Unidos y Argentina representaron el 12% y 4% respectivamente, indicó el organismo.

El documento completó que el desempeño exportador durante el año pasado registró “crecimientos mensuales interanuales en casi todos los meses”, con excepción de febrero y octubre.

En relación con diciembre, las exportaciones se ubicaron en US$ 1.100 millones, lo que implicó un crecimiento de 17% con respecto al mismo mes de 2024. El último mes del año terminado hace dos días fue el de mayor nivel de solicitudes de exportación con zonas francas de todo el 2025, destacó Uruguay XXI.

Finalmente, se destacó que las exportaciones de servicios —como viajes, transporte, o servicios no tradicionales tales como informáticos o de telecomunicaciones— “constituyen una proporción cada vez más relevante” de la canasta de productos uruguaya. Según las más recientes cifras del Banco Central del Uruguay citadas por la agencia, entre octubre de 20242 y setiembre de 2025 este rubro totalizó US$ 7.325 millones, con un incremento de 2% en la comparación interanual.

